Tachi sufre una lesión muscular y está prácticamente descartado para el debut liguero

Malas noticias para el Real Zaragoza y para Tachi. El central, que tuvo que ser sustituido en la primera mitad del partido amistoso frente al Nástic de Tarragona, tiene una lesión muscular que lo descarta, salvo recuperación milagrosa, para el debut liguero del domingo17 de agosto frente a la Real Sociedad B. Así lo han determinado las pruebas médicas a las que ha sido sometido el futbolista este jueves.

"El jugador Alberto Rodríguez ‘Tachi’, sufre una lesión muscular a nivel del cuádriceps de su pierna derecha. La evolución que presente durante la recuperación determinará su incorporación progresiva al grupo", publicó el Real Zaragoza.

Ahora mismo, Gabi no tiene centrales. Los otros dos zagueros con contrato de la primera plantilla son Radovanovic, se está recuperando de un esguince en el tobillo, y Kosa, que tuvo que pasar por el quirófano por su menisco. Esto deja al técnico con las opciones de emergencia utilizadas durante esta preparación, el joven Saidu y el multiusos Andrés Borge para cubrir de manera temporal esos puestos.