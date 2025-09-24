Tachi: "Al míster lo veo igual que al principio, nos transmite tranquilidad"

Tachi, que no ha debutado en esta temporada tras lesionarse en el cuádriceps en verano, el 6 de agosto en Tarragona, ha sido el designado por el Real Zaragoza para analizar la situación del equipo, penúltimo clasificado y que no conoce la victoria, con Gabi ya con el foco y en el punto de mira, con su situación en el banquillo muy comprometida. "Al míster lo estoy viendo estos días igual que al principio, nos transmite tranquilidad y que es importante que nos aislemos del ruido que hay fuera", aseguró el central madrileño, que ya coincidió con Gabi cuando estaba en el filial del Atlético y el ahora entrenador se encontraba en su última etapa de rojiblanco.

Tachi, que aseguró que tras dos partidos siendo citado sin debutar ya está apto, "a disposición del míster y sin secuelas", también opta por la misma medida que expuso Pomares con la clasificación. "Tampoco soy partidario de mirarla, aunque los resultados sean al final la realidad", señaló el defensa, que ahondó en la situación del equipo: "Preocupado no estoy, siento que hay muchas ganas de lograr esa primera victoria, lo que seguro que va a rebajar la tensión y nos va a aliviar", sentenció, sin apenas exponer motivos por lo que justificar este mal comienzo.

"Quitando en Ceuta, que fue nuestro peor partido, la línea ha sido ascendente y no hemos merecido perder ningún encuentro. Creo que no se le puede poner ninguna pega a lo que hacemos en el día, porque el trabajo está siendo increíble"

"En el día a día estamos bien, trabajando para que llegue este triunfo, pero el fútbol muchas veces es impredecible. Quitando en Ceuta, que fue nuestro peor partido, la línea ha sido ascendente y no hemos merecido perder ningún encuentro", añadió, completando la exposición afirmando que "las ideas que nos transmite el entrenador son la tranqulidad, el trabajo y el sacrificio. Creo que no se le puede poner ninguna pega a lo que hacemos en el día, porque el trabajo está siendo increíble y es la línea a seguir".

Solo Kosa y Carbonell al margen de la sesión El Real Zaragoza se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva este miércoles y solo Kosa, que se lesionó a finales de julio en el menisco externo y fue operado, y Luis Carbonell, que tiene ficha del B, aunque es a todos los efectos del primer equipo, y que sigue con su puesta a punto, han entrenado al margen. Guti y Soberón han vuelto a ejercitarse con el resto con normalidad y están disponibles para Vitoria, donde la previsión es que haya cambios importantes en el once. Del Aragón han estado Saidu, Pinilla y el meta Calavia.

Elogios a Saidu

Mientras, el futbolista madrileño también elogió a sus compañeros en el eje, Insua, Saidu y Radovanovic, y en especial al ghanés, que "si trabaja con la misma humildad y constancia que hasta ahora nos puede ayudar mucho, con Saidu estoy muy contento por su rendimiento", aseveró el defensa, que se mide este viernes al Mirandés, su exequipo, donde militó estos dos últimos cursos, entre 2023 y 2025, aunque no visisitará Anduva por las obras que se realizan en ese campo: "Obviamente el Mirandés tiene uno de sus puntos fuertes ahí, en casa lo he vivido desde dentro, como jugador de ese equipo y lo sé, por lo que creo que jugar en Vitoria es un aspecto a favor del Zaragoza, aunque seguro que será un partido muy complicado".

"La afición lleva mucho tiempo aguantando mensajes y los que debemos actuar somos los jugadores para darles motivos para que puedan creer en nosotros"

Por último, el central no quiso mandar un mensaje al zaragocismo y ahí sí exhibió algo de autocrítica, ya que "la afición lleva mucho tiempo aguantando mensajes y los que debemos actuar somos los jugadores para darles motivos para que puedan creer en nosotros", cerró.

Vía: El Periódico de Aragón