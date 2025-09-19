Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Susto con Ximo Navarro por un golpe al filo del descanso

Ximo se prepara para golpear un balón en el duelo frente al Huesca.

RAC

A Coruña

Ximo se echó al suelo al final de la primera parte y parecía que no iba a poder seguir sobre el terreno de juego. Al andaluz siempre le han perseguido los problemas musculares y Riazor se echó las manos a la cabeza por su gran arranque de liga junto a Loureiro y Mella. El 23 blanquiazul se fue al vestuario sin que Hidalgo agotase el cambio aprovechando la cercanía del descanso. Regresó al campo a la vuelta del intervalo y jugó casi todo el partido hasta que fue sustituido por Lucas Noubi. El técnico comentó que había sufrido las consecuencias de un golpe y decidieron seguir adelante.

Vía: La Opinión A Coruña

