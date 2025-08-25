Suspenso generalizado en el Córdoba CF, del que sólo se salva Adri Fuentes

CARLOS MARÍN (4)

Pudo hacer más

En uno de los goles, al menos, pudo hacer más. Regular, nada más, con el balón al pie.

CARLOS ALBARRÁN (3)

Enfadado

Pareció enfadado durante todo el encuentro y sus malas formas pudieron costarle caras.

FRANCK FOMEYEM (4)

Se la jugó

Se jugó la roja con un manotazo. No pudo con Lukovic, que en una hora dio un recital.

ÁLEX MARTÍN (4)

Arrancada

Una arrancada en la segunda parte, su momento top. Defensivamente, muchas dudas.

IGNASI VILARRASA (3)

Flojo

Ni arriba, ni abajo. Ni defensivamente ayudó, ni ofensivamente marcó ninguna diferencia.

ALBERTO DEL MORAL (4)

Descolocado

Pareció descolocado, aunque pareció más un error de plan que algo individual.

ISMA RUIZ (3)

Desconocido

Posiblemente este se sitúe como uno de los tres peores partidos desde que es blanquiverde.

DANI REQUENA (4)

A menos

Comenzó dejando detalles de su calidad, pero fue apagándose paulatinamente hasta desaparecer.

CHRISTIAN CARRACEDO (4)

Poco

Algún centro, alguna conducción y medio regate. Demasiado poco para lo que necesitaba el equipo.

JACOBO GONZÁLEZ (3)

Nada

Un cabezazo, un disparo y pare usted de contar. Hombres como él deben dar un paso adelante.

SERGI GUARDIOLA (3)

Sin balón

Un disparo en los primeros minutos y pare usted de contar. Muy desasistido por sus compañeros.

KEVIN M. (4) ‘Revulsivito’.

ADRI FUENTES (5) Marcó.

THEO (4) No se notó.

OBOLSKII (-) Poco tiempo.

ISAAC (-) Poco tiempo.