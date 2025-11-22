¡Suspendido el Marbella-Atlético Madrileño por una intoxicación alimentaria!

El partido del grupo 2 de Primera RFEF previsto para este sábado a las 16.00 horas entre el Marbella y el Atlético Madrileño ha sido suspendido por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol por una “intoxicación alimentaria” sufrida por el filial, según informó el club rojiblanco.

La expedición del Atlético Madrileño estaba concentrada desde la tarde-noche del viernes en Marbella para el encuentro, que debía jugarse este sábado a las 16.00 horas. “La mayor parte de nuestros jugadores y cuerpo técnico no ha podido descansar adecuadamente la pasada noche debido al malestar provocado por la intoxicación alimentaria. Los síntomas han persistido esta mañana”, explicó el Atlético.

Por ese motivo, el club “ha enviado una solicitud al Juez Único de Competiciones No Profesionales adjuntando los certificados médicos que confirman que los jugadores no están aptos para disputar el encuentro”.

“El juez ha atendido la solicitud por motivo de causa mayor, aceptando la suspensión del encuentro”, añadió.