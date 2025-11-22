PRIMERA RFEF
¡Suspendido el Marbella-Atlético Madrileño por una intoxicación alimentaria!
El filial colchonero se ha visto afectado por una intoxicación alimentaria en las últimas horas
EFE
El partido del grupo 2 de Primera RFEF previsto para este sábado a las 16.00 horas entre el Marbella y el Atlético Madrileño ha sido suspendido por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol por una “intoxicación alimentaria” sufrida por el filial, según informó el club rojiblanco.
La expedición del Atlético Madrileño estaba concentrada desde la tarde-noche del viernes en Marbella para el encuentro, que debía jugarse este sábado a las 16.00 horas. “La mayor parte de nuestros jugadores y cuerpo técnico no ha podido descansar adecuadamente la pasada noche debido al malestar provocado por la intoxicación alimentaria. Los síntomas han persistido esta mañana”, explicó el Atlético.
Por ese motivo, el club “ha enviado una solicitud al Juez Único de Competiciones No Profesionales adjuntando los certificados médicos que confirman que los jugadores no están aptos para disputar el encuentro”.
“El juez ha atendido la solicitud por motivo de causa mayor, aceptando la suspensión del encuentro”, añadió.
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça
- Los locales abren la persiana al retorno del Camp Nou: 'Estos dos años han sido muy duros, bajamos un 70%
- Incógnita Rashford para el Barça-Athletic
- La Premier copia a LaLiga: aprueba el límite salarial... pero rechaza el límite de gasto
- Tebas podría ser destituido como presidente de LaLiga
- La intrahistoria del posible fichaje de Courtois por el Barça: 'Nos lo frenaron
- Pavel Krbec, CEO de Flashscore: 'El Madrid es el equipo más seguido en España y el Barça lo es en el resto del mundo