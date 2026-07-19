¡Suspenden el fútbol en Uruguay por graves sucesos violentos!

La actividad del fútbol uruguayo fue suspendida en todas sus categorías luego de que este sábado se registraran sucesos violentos en el partido de la Segunda División entre Rentistas y Cerrito, correspondiente a la undécima fecha.

Un comunicado de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales señala que la actividad se paraliza «como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad en un compañero».

El documento añade que el paro estará vigente «hasta tanto existan garantías efectivas» que permitan desarrollar el trabajo de todos los involucrados en condiciones de seguridad.

Rentistas y Cerrito disputaron un encuentro que terminó empatado sin goles, aunque estuvo marcado por la polémica debido a un gol anulado. La decisión dejó el ambiente caldeado y, al término del partido, se registraron incidentes que fueron denunciados por el equipo local.

El conjunto «colorado» informó, mediante un comunicado, que presentará una denuncia formal contra el cuerpo arbitral, encabezado por Bruno Sacarelo y su asistente Daniel Rodríguez.

El club sostiene que el arbitraje fue «manifiestamente tendencioso y parcial» y asegura que su actuación «perjudicó deliberadamente» a Rentistas, influyendo de forma directa en el desarrollo del encuentro.

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Como consecuencia de la suspensión, deberán ser reprogramados los partidos previstos para este domingo por la sexta fecha del Torneo Intermedio de la Primera División: Central Español-Cerro Largo, Cerro-Racing, Montevideo City Torque-Danubio y Defensor Sporting-Liverpool.