Susana Guash explica el eterno desencuentro con Luis Enrique: "Él tiene un carácter... y se lió"

Susana Guasch y Luis Enrique han tenido algunos desencuentros a lo largo de los años. La periodista de Movistar + es muchas veces noticia por muchas cosas, por la repercusión que alcanza. Por ejemplo con lo que pasó con Luis Enrique en la final de la Champions. El pasado mes de junio, durante la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán, el técnico parisino protagonizó un momento que se volvió viral.

En plena celebración, el técnico asturiano se acercó al set de Movistar+ para ser entrevistado por Mónica Marchante, Álvaro Benito y Susana Guasch. Sin embargo, sus primeras palabras marcaron el tono del encuentro: “Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por Alvarito un poco, menos. Y por ti, poco, por ti, poco”, dijo señalando a Guasch. La frase, aparentemente improvisada, fue un dardo a Mónica y rápidamente encendió las redes sociales, reviviendo una vieja historia entre ambos.

La final de Múnich

El gesto fue interpretado por muchos como un desaire personal. En medio de la euforia por haber conquistado la Champions con el PSG, el entrenador lanzó una pulla que, más que restar importancia, se convirtió en el principal tema de conversación. Mónica Marchante intentó reconducir la entrevista hacia el aspecto deportivo, pero la tensión ya era palpable. Lo que debía ser una charla distendida tras un momento histórico para Luis Enrique, se transformó en un nuevo capítulo de una relación profesional marcada por los desencuentros.

La periodista catalana, en declaraciones posteriores a Radio MARCA, explicó cómo vivió aquel momento. “Todavía tengo dudas de si hice bien o mal en aclararlo, porque se magnificó mucho. Pero se dijeron tantas cosas que no eran ciertas, que preferí dar mi versión”, señaló Guasch. Añadió que al volver a casa, su propio hijo le preguntó qué había pasado, sorprendido por la repercusión que había tenido la escena. “Al final, las redes convierten un detalle en un huracán”, reflexionó.

Un tira y afloja en el Barça

Para entender la raíz del conflicto, hay que remontarse casi una década atrás, a los años en los que Luis Enrique entrenaba al FC Barcelona. En aquella época, Susana Guasch cubría la información del club para Atresmedia, y sus entrevistas posteriores a los partidos no siempre fueron del agrado del técnico. En una de ellas, tras un encuentro especialmente tenso, el asturiano respondió con dureza: “Vuestro análisis es bastante superficial, bastante gratuito. No tiene nada que ver con el de un profesional”. Desde entonces, la relación quedó marcada por cierta frialdad.

La propia Guasch reconoció en una entrevista reciente que “hubo un tira y afloja” cuando Luis Enrique dirigía al Barça, aunque insistió en que nunca hubo una falta de respeto. “Yo hice mi trabajo, pregunté lo que tenía que preguntar. Él tiene carácter, eso es evidente, y aquel día estaba en un momento de mucho estrés. Pero no pasó de ahí”, explicó. Según la periodista, el entrenador no habría olvidado aquel episodio y “lo tenía guardado dentro”.

Rifirrafes con más entrenadores, como Zidane

"Simplemente es que no hay más, ¿sabes? Entonces, bueno, él tiene un carácter y se lio, pero con Mourinho también me pasó. Y con Zidane tuve mi rifirrafe. Con Zidane, que pocos habrán tenido un rifirrafe con Zidane, pues yo lo tuve. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale eso? ¿Por qué no se le levanta bola? ¿No? Pues porque, esta que es del español, porque es un padre, no sé qué, claro. Pero cuando digo algo bueno, o cualquier otra cosa, opinión del Barça, de Luis Enrique, de Guardiola, eso no se hace viral, porque no interesa", afirma.

Después del incidente en Múnich, Guasch lamentó que el gesto del técnico eclipsara el trabajo de su compañera Mónica Marchante, quien había seguido al PSG durante toda la competición. “Qué pena que solo se hable de esto. Mónica se curró todas las entrevistas del torneo y ese día consiguió la más importante. Es injusto que la atención se desvíe por una frase”, comentó en Radio MARCA.

Además, reveló que aquella misma mañana había conocido a la esposa e hija de Luis Enrique, a las que calificó de “encantadoras”. Lejos de alimentar la polémica, Guasch aseguró que estaría dispuesta a volver a entrevistar a Luis Enrique. “Por supuesto que sí. No tiene por qué ser una charla distendida, pero yo soy periodista y él entrenador. Si se da la ocasión, se hace”, afirmó.

Luis Enrique, por su parte, no volvió a referirse públicamente al tema. Ni en ruedas de prensa ni en redes sociales hizo alusión al incidente.