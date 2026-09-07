La surrealista respuesta de Aubameyang a un aficionado del Deportivo de la Coruña: "Sería increible"

Es la sensación del inicio de LaLiga. El delantero Pierre-Emerick Aubameyang está disfrutando de una segunda juventud en el Deportivo de la Coruña. El ex del FC Barcelona llegó al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo en un movimiento más que sorprendente, ya que existían dudas sobre si sería capaz de rendir a un gran nivel.

En apenas cuatro jornadas, Aubameyang ya ha demostrado su valía, con cuatro goles y dos asistencias, unas cifras que han contribuido a que el Deportivo haya sumado ocho puntos de doce posibles. Su última gran actuación fue en La Cerámica, pues anotó el tanto final para cerrar una remontada histórica contra uno de los equipos más complicados de la competición.

La ilusión entre la afición deportivista está desbordada, algo totalmente lógico, debido a que el club gallego llevaba más de ocho temporadas sin disputar la máxima categoría del fútbol español. En el día del ascenso, Juan Carlos Escotet, propietario del Deportivo de la Coruña, se metió en el vestuario para decir que el objetivo era "entrar a Europa".

La victoria ante el Villarreal dio mucho de qué hablar y uno de los que se pronunció al respecto fue el creador de contenido Dani Morenza, más conocido en redes sociales como @danimorenza_, quien no dudó en decir que "Aubameyang, el mejor de LaLiga".

El influencer expresó que no tiene ningún tipo de sentido lo que está haciendo en este inicio de competición: "Aubameyang, te invito a comer a mi casa si quieres, te hago un masaje en la espalda, me usas como taxista, lo que veas, tío, pero algo te tengo que devolver. Algo de todo lo que tú me estás dando te tengo que devolver. Pídeme algo".

Pierre-Emerick Aubameyang sonríe sobre el césped de La Cerámica. / Fernando Fernandez

No dudó en reconocer que "no sabrás ni quién soy, pero pídeme algo, por favor. Si te apetece un zumo de naranja, me voy yo a la comunidad valenciana a coger las mejores naranjas, te hago un zumo, pero sin grumitos y te lo sirvo en una bandeja dorada".

El delantero del Deportivo reaccionó al vídeo diciendo: "Me apetece un zumo de naranja".

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Sin embargo, le puso la siguiente condición: "Sin grumitos, sería increíble".