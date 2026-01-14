Surrealista presentación en el Lugo: "Conocía al equipo del modo carrera del FIFA"

Las presentaciones de futbolistas suelen ser momentos de conexión con la afición y de una primera toma de contacto con la prensa. Son muchos los episodios surrealistas vividos en el fútbol español en los últimos años en dichas presentaciones, pero las primeras palabras de un futbolista del Lugo no dejaron a nadie indiferente.

Fue el pasado 9 de enero cuando el club de la Primera Federación anunciaba su primer refuerzo en el mercado de invierno. El portugués Gabriel Costa se convertía en nuevo jugador del Lugo, firmando un contrato hasta el año 2028.

"Gabriel Costa llega al conjunto albivermello procedente del CD Feirense, club que milita actualmente en la Segunda División portuguesa. Durante la presente campaña, el futbolista ha disputado 14 partidos oficiales, en los que ha logrado 2 goles, convirtiéndose en una pieza importante en la medular del conjunto luso. Además, ha sido elegido mejor jugador joven de la competición en los meses de agosto y septiembre", explicaba la entidad en su comunicado.

Gabriel Costa se ejercitó por primera vez junto a sus nuevos compañeros ayer martes, y este mismo miércoles tuvo lugar su presentación oficial ante los medios de comunicación, en la que dejó una frase que rápidamente se hizo viral por redes sociales.

La clave de los videojuegos

"Todo surgió así muy rápido. El club tenía interés en mí y cuando me hicieron la propuesta, me encantó. Ya conocía al club, tengo que decir que cuando era niño jugué un modo carrera en el FIFA con el Lugo, entonces ya lo conocía muy bien. La verdad es que me encantó", respondió el portugués al ser preguntado por su llegada al CD Lugo.

Una frase que rápidamente aprovechó la propia entidad para publicar un vídeo de su presentación en las redes sociales, tomándoselo con humor: "Encantados de que Gabriel nos escogiese en el modo carrera del FIFA".