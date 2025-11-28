La surrealista anécdota de Álvaro Negredo con Ronaldo Nazario: "Me tiró la camiseta"

Álvaro Negredo era un delantero nato. No perdonaba ninguna ocasión en el área: un auténtico cazador del gol, conocido como el 'Tiburón de Vallecas'. El atacante tuvo una trayectoria profesional de película, destacando como goleador en equipos como el Sevilla, Manchester City y otros clubes de primera división.

Hace unos días, Negredo acudió al pódcast de 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, para hablar sobre su trayectoria deportiva, entre otros temas. Por ejemplo, el exjugador español explicó una anécdota que vivió con Ronaldo Nazario.

A los 20 años, el futbolista fichó por el Madrid Castilla en 2005 y, tras convertirse en el máximo goleador, recibió en 2006 la oportunidad de subir al primer equipo para un partido de la Copa del Rey contra el Écija Balompié, donde jugaba Nolito.

Negredo explicó que "mi ídolo era Ronaldo Nazario; era el Madrid de los galácticos. Con Capello me convocan a mí para un partido de Copa del Rey, que fue cuando Nolito marca el gol al Madrid. Y yo digo: '¡Hostia, a este le pido la camiseta! Esta es la mía. Era mi ídolo, este no se escapa'".

Sin embargo, Negredo se quedó fuera de la convocatoria: "Se vestían 16 nada más". Una decisión que no le afectó para nada, ya que estaba viviendo un sueño. "Yo he venido con el primer equipo y esto ya es un premio. Vamos a disfrutar", pensó en ese instante.

Antes de abandonar el vestuario, el excanterano del Real Madrid no perdió la oportunidad de pedirle la camiseta a Nazario: "Me acercó a él, todo tímido, y le digo: 'Perdona Ronaldo: ¿Me puedes dar la camiseta después?' Y me dice: 'No'".

Al decirle que no, Ronaldo se giró y siguió vistiéndose. Aunque, cuando acabó el partido, Negredo se volvió a ver las caras con Nazario: "Cuando voy a salir por la puerta, me mira y me dice: '¡Niño! Que sí'. Me tiró la camiseta, la tengo guardada".

Una anécdota que jamás olvidará. Además, Negredo acabó su carrera deportiva en el Valladolid, equipo que presidía Nazario.