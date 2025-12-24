¿Cuándo se juega la Supercopa de España? Fechas, horarios y dónde ver por TV y en directo

Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic comienzan a pensar en la posibilidad de conquistar el primer título de la temporada. Dentro de dos semanas, los cuatro participantes de la Supercopa de España 2026 se darán cita en Arabia Saudí con el objetivo de coronarse como 'supercampeón' nacional.

La Supercopa de España enfrenta en un torneo a cuatro a los dos finalistas de la Copa del Rey contra los dos mejores clasificados de LaLiga EA Sports. En caso de coincidencia, como es el caso de la presente edición, la plaza 'doblada' recae en el siguiente equipo mejor clasificado de LaLiga.

Por primera vez desde que la Supercopa de España cambió su formato, los finalistas de la Copa del Rey son a su vez los dos equipos mejor clasificados del campeonato doméstico. Como FC Barcelona y Real Madrid acceden al torneo por su condición de finalistas, las dos plazas restantes van a parar a Atlético de Madrid y Athletic Club como tercer y al cuarto clasificado de LaLiga respectivamente.

El Barça, vigente campeón del torneo, será el encargado de abrir el telón de la presente edición enfrentándose al Athletic Club, mientras que Real Madrid y Atlético medirán sus fuerzas al día siguiente. Al no contar con sorteo alguno, el campeón de Copa quedó encuadrado con el cuarto clasificado de LaLiga y el subcampeón con el tercer clasificado.

El Barça, vigente campeón de la Supercopa de España / EFE

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Supercopa de España 2026?

07/01. FC Barcelona - Athletic Club: 20:00 horas (CET)

08/01. Real Madrid - Atlético de Madrid: 20:00 horas (CET)

Una vez conocida la identidad de los dos finalistas, el partido por el título se disputará el domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City a partir de las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver la Supercopa de España por TV y online?

En España, tanto las semifinales como la final de la Supercopa de España 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos en exclusiva de la competición.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Supercopa de España a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y declaraciones de los protagonistas, así como el mejor análisis de la mano de nuestro enviado especial.