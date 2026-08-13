Última hora: la Supercopa de España será en Estambul

La edición de 2027 de la Supercopa de España se celebrará en Estambul entre el 2 y el 7 de febrero, según ha confirmado la RFEF. Después de cinco fases finales consecutivas en Arabia Saudí, el primer título en juego de la temporada se disputará en territorio europeo, en el estadio Olímpico de Atatürk. FC Barcelona y Real Sociedad, como campeones de LaLiga y la Copa del Rey, respectivamente, y Real Madrid y Atlético de Madrid, como subcampeones, serán los participantes.

La presente edición no se celebrará en Arabia Saudí, porque coincide con la Copa Asia que se disputa en el país de Oriente Medio entre el 7 de enero y el 5 de febrero. La RFEF, que obtiene unos 51 millones de euros por año gracias a la Supercopa de España, tiene firmada la continuidad con Arabia Saudí hasta 2030, que ha organizado seis de los siete últimos torneos desde 2020. El único que fue en España tuvo lugar en 2021, en La Cartuja (Sevilla), con motivo de la pandemia.

Además de la opción de Estambul, también había sobre la mesa siete candidaturas más. Una de ellas era la de Catar, que pujaba fuerte por acoger la Supercopa de España 2027 tras organizar el Mundial de 2022 y ser la sede de la fallida Finalíssima entre España y Argentina, que se canceló por el conflicto de Oriente Medio.

No obstante, la opción turca ha seducido a la RFEF, por lo que el primer título de la temporada se decidirá en Europa seis años después. El otro gran cambio tiene lugar con la fecha. En los últimos años, el torneo se celebraba a inicios de año, en el mes de enero. En 2027, sin embargo, se disputará durante la primera semana de febrero, del 2 al 7.

La Supercopa de España de esta temporada tiene el aliciente de que se pueden enfrentar por primera vez el FC Barcelona de Hansi Flick contra el Real Madrid de José Mourinho en una final. Los catalanes se miden en las semifinales al Atlético de Madrid, mientras que los blancos se enfrentan al campeón de la Copa del Rey, la Real Sociedad. Si ambos vencen, se verán las caras en el partido que dictaminará al primer campeón del curso en el estadio Olímpico de Atatürk.