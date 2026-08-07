La Supercopa de España apunta a Estambul

La edición de 2027 de la Supercopa de España apunta a celebrarse en Estambul la primera semana de febrero, según apunta el periodista y colaborador de SPORT Alfredo Martínez. Después de cinco fases finales consecutivas en Arabia Saudí, el primer título en juego de la temporada se disputará en territorio europeo. FC Barcelona y Real Sociedad, como campeones de LaLiga y la Copa del Rey, respectivamente, y Real Madrid y Atlético de Madrid, como subcampeones, serán los participantes.

La presente edición no se celebrará en Arabia Saudí, porque coincide con la Copa Asia que se disputa en el país de Oriente Medio entre el 7 de enero y el 5 de febrero. La RFEF, que obtiene unos 51 millones de euros por año gracias a la Supercopa de España, tiene firmada la continuidad con Arabia Saudí hasta 2030, que ha organizado seis de los siete últimos torneos desde 2020. El único que fue en España tuvo lugar en 2021, en La Cartuja (Sevilla), con motivo de la pandemia.

Los canteranos del Barça, con la Supercopa de España / FC Barcelona

Además de la opción de Estambul, también estaba sobre la mesa la candidatura de Catar, que pujaba fuerte por acoger la Supercopa de España 2027 tras organizar el Mundial de 2022 y ser la sede de la fallida Finalíssima entre España y Argentina, que se canceló por el conflicto de Oriente Medio. No obstante, parece que la opción turca ha seducido a la RFEF, por lo que el primer título de la temporada apunta a decidirse en Europa seis años después.

El otro gran cambio tiene lugar con la fecha. En los últimos años, el torneo se celebraba a inicios de año, en el mes de enero. En 2027, sin embargo, se disputará durante la primera semana de febrero, según la información de Alfredo Martínez.

La Supercopa de España de esta temporada tiene el aliciente de que se pueden enfrentar por primera vez el FC Barcelona de Hansi Flick contra el Real Madrid de José Mourinho en una final. Los catalanes se miden en las semifinales al Atlético de Madrid, mientras que los blancos se enfrentan al campeón de la Copa del Rey, la Real Sociedad. Si ambos vencen, se verán las caras en el partido que dictaminará al primer campeón del curso.