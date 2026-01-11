La 'solución Mbappé' llegó demasiado tarde para Xabi Alonso

Kylian Mbappé había aterrizado en Jeddah con el objetivo de reforzar a su equipo en la final de la Supercopa, pero Xabi Alonso prefirió no arriesgar: por eso el francés no fue titular ante el Barça en la final, pero tuvo minutos como recurso de última hora para contrarrestar la ventaja del Barça. No sirvió de nada. Sucumbió el Madrid y Mbappé apenas pudo participar en el partido, en los

El futbolista francés, lesionado desde el último día de 2025, no está fino. Lo demostró en la final. Si no es titular, es que está realmente tocado. Alonso recurrió a él como medida casi desesperada, pero entró al campo demasiado tarde, y en unas condiciones físicas demasiado mermadas como para corregir el curso del partido.

Durante toda la primera parte y el arranque de la segunda, el internacional galo vio el partido desde el banquillo. Con gesto tenso, interactuando con sus compañeros, Mbappé tuvo que esperar 56 minutos para iniciar el calentamiento.

El marcador reflejaba 2-2 cuando Mbappé empezó a ejercitarse por la banda, pero curiosamente, entró con 3-2 en contra. Faltaban poco más de 20 minutos para el final del partido.

Con el viento en contra

Cuando Mbappé se estaba preparando para entrar al campo, Raphinha firmó el 3-2 con un gran disparo desde la frontal que despistó a Courtois, tras golpear el balón en Asencio. Inmediatamente después, llegó la pausa de hidratación de la segunda mitad (minuto 74), momento que aprovechó Xabi Alonso para dar instrucciones a sus jugadores en una especie de tiempo muerto.

Entró Mbappé al campo cuando el clásico estaba especialmente caliente, con tarjetas a Eric, Valverde, Asencio y Raphinha. La temperatura del partido subió muchos grados en pocos minutos, como corresponde a los partidos entre dos gigantes.

Ni siquiera fue el primer cambio de Xabi Alonso, que en el minuto 67 retiró a Valverde (tocado) para dar entrada a Güler. El cambio permitió que Vinicius luciera el brazalete de capitán: se lo entregó el uruguayo antes de salir del campo.

Pocas noticias del '10'

Mbappé entró por Gonzalo, autor del 2-2. El '10' del Madrid, aún renqueante, se posicionó como delantero centro puro, en una medida desesperada del Real Madrid para no perder el partido.

Poco después de la entrada de Mbappé, Xabi Alonso volvió a agitar el banquillo: entraron Mastantuono y Ceballos, en un intento del técnico del Madrid de apurar sus escasas opciones de empatar la final.

Los diez últimos minutos del partido, la defensa del Barça parecía invitar al Madrid a dar un paso adelante: Cubarsí, Gerard Martín, Balde y Koundé, una línea muy joven ante un Madrid necesitado.

De Jong, expulsado por una entrada a Mbappé

No hubo más goles, pero sí una acción en la que Mbappé fue protagonista: justo cuando el minuto enfilaba el minuto 90, De Jong firmó una entrada sobre el francés con los tacos demasiado altos. El neerlandés fue al suelo para realizar un 'tackle', pero subió demasiado la pierna. Impactó con los tacos en la rodilla izquierda de Mbappé. Vio la roja De Jong.

Sin embargo, apenas sufrió el Barça en el tramo final: conservó la pelota, dejó pasar el tiempo y volvió a coronarse en Jeddah. El Madrid acabó acumulando jugadores en el frente de ataque, entre ellos lógicamente Mbappé. Pero el plan de Xabi Alonso no dio sus frutos.

Álvaro Carreras la tuvo en la penúltima jugada del partido, pero su remate fue suave y murió mansamente en las manos de Joan Garcia.

Courtois subió a intentar rematar el último córner del partido, cumplido ya el minuto 96, pero Joan Garcia volvió a ser un seguro de vida.

De Mbappé apenas hubo noticias, más allá de la roja a De Jong, para desgracia del Real Madrid.