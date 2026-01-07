Simeone, comprensivo con Julián: "Más allá del futbolista está la persona"

Ningún partido se parece a otro. Lo tiene muy claro Diego Pablo Simeone, que compareció en la rueda de prensa previa al choque que les enfrentará al Real Madrid por las semis de la Supercopa española. En Arabia Saudí, no obstante, no espera el Cholo otra 'manita' como la del Metropolitano ante los merengues.

"Cada partido es diferente a los anteriores. El del Metropolitano no estará relacionado con el partido de mañana. Cada uno con sus virtudes. Tenemos que jugar el partido que mejor nos convenga para seguir en la competición", expresó el entrenador argentino. Para vencer a los blancos, sin el lesionado Kylian Mbappé, hará falta un gran partido... y goles. De ello podría encargarse Julián Álvarez, que debe sacudirse del difícil momento que vive -solo dos goles en los últimos diez partidos-.

Julián Álvarez, con el Atlético de Madrid / MAURICE VAN STEEN

"Julián, por sí solo, ha demostrado el futbolista que es y las palabras no alcanzan. Solo sirven los hechos. Esperemos que mañana tenga un gran partido", dijo Simeone al respecto, añadiendo que "a veces hace falta hablar, otras no acercarse, a veces hablar de fútbol, otras de otras cosas que son de fútbol, que son más importantes. Más allá del futbolista está la persona, que es lo que importa".

Sobre el once, confirmó que no estará Pablo Barrios, lesionado del sóleo... aunque no reveló quién será su reemplazante: "Las características de Barrios no son como las de Almada. Uno es de recuperación y el otro es mediapunta. No están en la posibilidad de competir por ese lugar. Está Conor, está Johnny... ya decidiremos quién le vendrá mejor al equipo".

Eso sí, dedicó palabras de elogio a Sorloth, de quien destacó que "está en el momento más regular a nivel de juego desde que llegó. Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros. Lo necesitamos con la misma ambición que está participando. El equipo necesita a este Sorloth".

"Cada vez que hemos venido a Arabia nos han recibido de la mejor manera. Ojalá que, si el Mundial es acá, pueda ser de la manera que se imagina la gente del país. La mente, en la vida, es todo. La parte mental en cualquier trabajo es el estimulante mayor que te permite dar tu máximo. Intentamos trabajarlo y despertarlo. Está claro que nuestra mente influye en nuestras vidas, todo el tiempo",

Koke: "Nos vamos a dejar la vida"

También compareció el capitán Koke junto a su entrenador, destacando que es muy pronto para saber si la ausencia de Mbappé hará la diferencia: "Sabemos el nivel de Mbappé que no esté, pero no sé si cambia mucho, te lo puedo decir después del partido" .

"Nos vamos a dejar la vida por ganar y por llegar a la final. Sencillo no será. Sí que es cierto que es lo más cerca que estamos de un título. Tenemos el paso ante el Madrid, uno de los mejores equipos del mundo. Pero el Atlético se va a dejar la vida, queremos un título, queremos ganar y lo vamos a intentar. Pueden pasar muchas cosas durante el partido. Nosotros vamos a tener una idea de juego segura, iremos a muerte con ella y daremos el 100% para poder ganar. Estamos convencidos de lo que hacemos", puntualizó Koke, que también valoró suelo saudí con la Supercopa.

Koke celebra su gol contra el Girona. / David Borrat / EFE

"Representar al Atlético fuera de España es muy importante. Jugar en nuestro estadio es algo increíble, pero cuando viajamos es importante que el club siga creciendo. La hospitalidad que hemos tenido aquí ha sido espectacular, la gente nos ha recibido bastante bien y estamos muy tranquilos", finalizó.