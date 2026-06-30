La RFEF escucha propuestas para la sede de la Supercopa 2027, pero no tiene ofertas firmes

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) escucha propuestas, pero aún no tiene "ofertas en firme" para la sede fuera de España de la próxima Supercopa. Esta se jugará del 2 al 7 de febrero de 2027, pero no en Arabia Saudí, ya que en esas fechas en ese país se jugará la Copa de Asia.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguró ante la Asamblea que el organismo ya ha empezado a escuchar propuestas ante la necesidad de buscar un nuevo escenario para la competición, que se jugó por primera vez fuera de España en 2018 en Tánger y posteriormente en Arabia Saudí y con la que existe un contrato para que sea la sede hasta 2029, aunque no podrá acogerla el año que viene al coincidir con la Copa de Asia.

Arabia Saudí no podrá acoger la edición de 2027

Ante esta situación, la Asamblea aprobó la propuesta de la directiva para que esta haga las gestiones pertinentes para dejar en suspenso el acuerdo con Arabia para la edición 2027 y que el compromiso con esta se prorrogue hasta el año 2030.

También para negociar una sede alternativa, "en el extranjero, en cualquier país del mundo, buscando las mejores condiciones posibles, económicas deportivas y de prestigio", según la RFEF.

La propuesta, aprobada por unanimidad, incluye además que la Asamblea general delegue en la Comisión Delegada de la RFEF la aprobación de la decisión definitiva para agilizar el proceso, según explicó el director de la asesoría jurídica de la RFEF, Jordi Aparisi.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Rafael Louzán / EFE

La RFEF defiende el modelo económico de la Supercopa

La RFEF no recibirá ninguna indemnización por la suspensión del contrato para la edición de 2027 por la imposibilidad de Arabia de albergar la competición, según aclaró el director general de la RFEF, Manuel Lalinde. A pregunta del representante del Betis, recordó que la directiva actual no ha negociado las condiciones económicas de los clubes participantes y ha "intentado corregir parte de esa desigualdad y compensar con alguna cantidad".

"Desde 2018 hasta ahora ha proporcionado a los clubes que han participado 144 millones de euros cada año, hay dos que lo han hecho siempre, 2 que cobran una cantidad y otros que cobran una cantidad diferente que parece que formaba parte del acuerdo inicial porque Arabia Saudí quería garantizar la presencia especialmente de 2 equipos. A esto hay que sumar 150 millones € que han ido para Primera, Segunda y Tercera RFEF. Hay que buscar una solución para este año", añadió Louzán.