En Directo
SUPERCOPA DE ESPAÑA
Real Madrid - Atlético, en vivo: previa, goles, resumen y resultado de la semifinal de la Supercopa femenina
Sigue en directo al minuto todas las incidencias del derbi madrileño de las semifinales de la Supercopa de España femenina 2026
Miguel Jorge Sánchez
A la espera de conocer las alineaciones y las novedades de la previa de este Madrid-Atlético, os dejamos la previa.
El duelo entre merengues y colchoneras se disputa en el Nuevo Castalia de Castellón a partir de las 19:15 horas, y el vencedor se medirá en la final del próximo sábado 24 de enero al ganador de la otra semifinal, entre el FC Barcelona y el Athletic Club que se jugará mañana miércoles día 21.
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a los directos de SPORT! Vamos a seguir el minuto a minuto del derbi madrileño Real Madrid - Atlético de las semifinales de la Supercopa de España femenina 2026.
