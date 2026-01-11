El exárbitro Iturralde González, tajante sobre el gol de Gonzalo en la Supercopa: "La primera parte tendría que haber terminado en el minuto 50"

Había añadido tres minutos el árbitro de la final de la Supercopa de España, Munuera Montero. Pero el Real Madrid marcó en el minuto 51, mucho más allá de lo que había estipulado el propio colegiado. Protestaron los jugadores del Barça, pero no hubo manera.

"La primera parte tendría que haber terminado en el minuto 50", apuntó el experto arbitral de la SER, Iturralde González, "dando por buena la teoría de que se añade un minuto por gol".

Fue un final frenético de primera parte, porque Lewandowski había firmado el segundo gol del Barça, el 2-1, ya superado el minuto 45.

El colegiado había decretado tres de añadido: por lo tanto, la primera parte tuvo que terminar en el 50'.

Iturralde añadió que el gol de Lewandowski es válido porque llegó antes de que se hubiera cumplido el minuto 50. En cambio, el analista arbitral (y ex árbitro de Primera división) también aclaró que el córner que originó el gol del Madrid nunca tuvo que ejecutarse, al estar fuera de tiempo: en ese saque de esquina, Huijsen remató en primera instancia, Raphinha despejó bajo palos y fue finalmente Gonzalo quien logró marcar.

"Quizá es que no le funcionaba el silbato", bromeó, por su parte, Paco González en la Cadena Cope.

Los jugadores del Barça se lanzaron a por el árbitro en cuanto decretó el final de la primera parte: señalándose el reloj, en la mayoría de los casos, reclamando que el final de la primera parte había llegado demasiado tarde.

El gol de Gonzalo, tras un rechace, llegó tras el saque de esquina botado por Rodrygo que el colegiado permitió sacar ya con el tiempo cumplido.