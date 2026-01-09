Polémica por la modificación de los escudos de Barça y Real Madrid en Arabia: "Vergüenza de Supercopa"

La Supercopa de España lleva seis años consecutivos jugándose en tierras ajenas al país que representa y es el la nación árabe la que disfruta del espectáculo. Esto ha implicado numerosas críticas por parte de algunos futbolistas, siendo Iñaki Williams el último en poner voz al desconforme: "Jugar en Arabia Saudí es una mierda", apuntaba.

El bilbaíno se llevó una sonora pitada por sus declaraciones y más tarde matizó que no había elegido las mejores palabras, aunque se mantenía firme en su crítica a la disputa de la competición en la otra parte del mundo. Además de los desplazamientos de los equipos participantes y de quitar a los aficionados locales la oportunidad de ver a los suyos conseguir un título, el traslado de la Supercopa a Arabia implica ciertos cambios visuales en unos elementos tan tradicionales como los escudos de algunos equipos.

Cubarsí, ante Iñaki Williams en la Supercopa / RFEF

Durante la primera semifinal entre Barça y Athletic Club ya se pudieron ver numerosas camisetas y banderas que daban apoyo al conjunto de Hansi Flick que no lucían la cruz de San Jorge, símbolo de la ciudad y de Catalunya, en el escudo. En su lugar, había una sola franja roja en el fondo blanco, bien fuera la vertical o la horizontal, pero nunca entrelazadas.

En el segundo partido, entre Real Madrid y Atlético, ocurrió algo similar. En el escudo blanco no existía la corona que lo remata en la parte superior y que hace referencia a la monarquía española, de tradición cristiana. La explicación se encuentra en que al ser un país musulmán, está prohibida la exhibición de simbología que no esté relacionada con el islam, algo que incluye también los elementos de tradición cristiana que incluyen muchos de los equipos ya no solamente españoles, sino europeos.

Esto ha provocado la exasperación de numerosos aficionados en las redes sociales, que denuncian que no se respete la simbología original de los equipos que van a jugar a su territorio, mientras que en España no es posible disfrutar de la Supercopa.

Como ejemplo, los comentarios a la publicación de la RFEF en X mostrando el apoyo de los aficionados sauditas en las gradas del Alinma Stadium de Jeddah con los escudos modificados: "Pisotean un símbolo tan inocente y normalizado como la cruz de San Jorge y os la pela completamente compartirlo", apunta un usuario al respecto. "Qué es esta mierda", comenta sin rodeos otro que adjunta las imágenes de dos camisetas del Barça sin la cruz. "Lo de no poner la cruz en el escudo del Barça y vosotros estar haciendo negocio con esa gente...", añade otro más.

"¿Habéis escogido a propósito las fotos en las que se ve que los "aficionados" no son capaces de llevar el escudo con la cruz de San Jorge? Vergüenza de Supercopa", se une uno más. "¿Nos podéis contar por qué en la mayoría de las camisetas, el escudo del Barcelona está manipulado (cuando no "casualmente" censurado)? ¿Es una muestra de la apertura que iba a traer el llevar el torneo a ese país que no respeta los derechos humanos?", comenta un último.

Está claro que muchos aficionados españoles no comparten un ápice el hecho de tener que ver a sus equipos jugarse un título a media temporada en un país como Arabia Saudita. Sin embargo, tocará esperar al menos hasta 2030 para tener la posibilidad de ver un encuentro en España, pues el contrato existente asegura el torneo en tierras sauditas hasta 2029.