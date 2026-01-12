Pérez Burrull, exárbitro, se pronuncia sobre la patada de Asencio a Pedri: "Es más de roja que de amarilla"

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras imponerse por 3-2 al Real Madrid el pasado domingo en Arabia Saudí. El conjunto azulgrana acabó levantando el primer título del año ante su eterno rival.

Más allá del resultado, el encuentro dejó varias decisiones arbitrales que acabaron siendo protagonistas. Una de ellas se produjo en la segunda mitad, cuando Raúl Asencio recibió tarjeta amarilla tras cortar una contra del Barça golpeando la bota de Pedri.

Muchos consideran que se trató de una acción merecedora de una sanción mayor, y el exárbitro Alfonso Pérez Burrull habló en 'Radio Marca' para explicar su visión: "Se le ha ido ya el contraataque y parece que más que una zancadilla para cortar".

El excolegiado aseguró que Raúl Asencio debería haber recibido un castigo más severo: "Yo esta jugada la veo más de roja que de amarilla porque es una patada. Yo creo que va a cazar dando una patada. No es una zancadilla".

Sin embargo, Pérez Burrull aseguró que se trataba de una decisión arbitral muy compleja: "Me vais a perdonar la expresión, es una jugada muy cabrona de decidir porque tampoco es una gran patada".

El exárbitro cerró su análisis comparando la jugada con el criterio habitual en la Liga: "Sí que es cierto que a mí me parece que esta jugada en un partido de Liga, se hubiera sacado como roja".