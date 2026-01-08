Maldini, tajante tras el Atlético de Madrid-Real Madrid: "Las cosas como son"

El Real Madrid ya está en la final de la Supercopa de España tras imponerse por 1-2 al Atlético de Madrid en Yeda (Arabia Saudí), y se enfrentará al FC Barcelona el próximo domingo con el objetivo de levantar el título.

Sin embargo, el pase a la final no ha despejado las dudas sobre el juego del conjunto blanco, y así lo ha dejado claro Maldini, que se ha mostrado muy crítico con el rendimiento del equipo: "No sale del mal momento futbolístico. No me estaba gustando el Real Madrid, ha hecho un partido para mí bastante discreto y ha estado regular".

El periodista ha valorado el papel del Atlético de Madrid, al que ha visto superior durante el encuentro: "Ha dominado el partido con bastante claridad y, sinceramente, para mí no ha merecido perder". No obstante, el comentarista ha reconocido que los de Simeone han vuelto a sufrir en los últimos metros, donde les faltó claridad y acierto.

En el análisis individual, uno de los jugadores que más ha llamado la atención de Maldini ha sido Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un momento complicado y está lejos de su mejor versión: "Le veo irreconocible, hay que decir las cosas como son".

En cuanto al Real Madrid, el análisis tampoco ha dejado buenas noticias. El periodista ha subrayado la incapacidad del equipo para controlar el partido y manejar la posesión: "Ha tenido muy pocas salidas al espacio (...) No ha tenido en ningún momento control del juego, no ha tenido la pelota y ha defendido muy atrás".

Uno de los jugadores más señalados ha sido Vinicius Jr.: "Ha estado horrible. Ha estado francamente mal, no le ha salido nada de lo que él suele hacer. Prácticamente ha perdido todos los balones que le han caído y no ha creado peligro". Además, ha criticado que "defensivamente ha estado totalmente desconectado del equipo".

En definitiva, el Real Madrid estará en la final, pero las dudas siguen muy presentes para Maldini: "Una vez más el Madrid gana el partido, pero no resuelve los problemas. Es la realidad". El comentarista ha advertido que el equipo "va a tener que cambiar mucho" si quiere ganar al Barcelona en el Clásico y conquistar la Supercopa de España.