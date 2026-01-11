Maldini predice la final de la Supercopa: "La clave está en el juego coral"

FC Barcelona y Real Madrid se verán las caras esta noche a las 20:00 en Yeda. El Alinma Stadium acogerá otro duelo de alto calibre, ni más ni menos que un Clásico entre dos de los mejores equipos del mundo. Un partido que inevitablemente recuerda a lo ocurrido el año pasado, cuando el Barça aplastó al Real Madrid en la final con un contundente 2-5 que dejó huella.

El conjunto azulgrana llega a esta final tras vencer con claridad al Athletic Club por 5-0 en las semifinales. Los de Hansi Flick dominaron el encuentro de principio a fin gracias a un gran juego colectivo, una presión alta muy eficaz y una circulación de balón que desarboló por completo al rival. Fue una demostración de fuerza que refuerza la confianza del equipo.

En el lado contrario, el Real Madrid tuvo que emplearse a fondo para superar al Atlético de Madrid por 1-2. Los blancos sufrieron más de lo esperado, especialmente en algunos tramos del partido, pero supieron competir y golpear en los momentos clave. Esa capacidad para sobrevivir en escenarios complicados es una de las grandes señas de identidad del equipo de Carlo Ancelotti.

Un 'cara a cara' definitivo

Sin embargo, una final es una final y ambos equipos son plenamente conscientes de que la exigencia es máxima. En un Clásico no importan tanto los estados de forma previos ni los resultados recientes, sino la gestión de los detalles, la personalidad en los momentos decisivos y la capacidad para manejar la presión de un escenario tan especial.

Desde el entorno azulgrana se destaca el gran momento colectivo del equipo. “El Barça viene muy bien. El otro día aplastó al Athletic Club con un juego coral, que es fundamental”, señalan. Jugadores como Pedri, que atraviesa un momento excelente, un Raphinha en estado de gracia y un Frenkie de Jong muy sólido en el centro del campo están siendo claves en este rendimiento. "Soy Dejonguista, lo reconozco", afirma.

"Mbappé jugará seguro"

En el Real Madrid, la atención se centra en sus grandes estrellas. “Kylian va a jugar, no sé si será titular o no, pero está preparado”, dejó entrever Ancelotti en la previa, afirmando que Mbappé podría ser determinante incluso si no parte desde el once inicial. Su velocidad y capacidad para marcar diferencias siempre suponen una amenaza para cualquier defensa.

Más allá de los nombres propios, el partido promete ser un choque de estilos. El Barça buscará imponer su juego de posesión, ritmo alto y protagonismo con balón, mientras que el Real Madrid apostará por su experiencia, su solidez competitiva y su letalidad al contragolpe. Dos formas distintas de entender el fútbol frente a frente.