Maldini lanza un aviso antes del Real Madrid-Atlético de Madrid en la Supercopa de España: "Ninguno llega bien"

Tras la contundente victoria del FC Barcelona frente al Athletic Club por 5-0 en la semifinal de la Supercopa de España, todas las miradas se centran en el siguiente partido. El próximo jueves, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentarán para conseguir su billete a la gran final del domingo en Arabia Saudí.

Julio Maldonado, conocido como Maldini, ha descrito el duelo como "un partido tremendo" y considera que ninguno de los dos equipos apostará por una presión alta: "Seguramente no va a ser un partido de mucho ritmo, quizás sí, pero tampoco espero un partido de muchos goles".

El comentarista ha recordado la dificultad que históricamente tiene el Real Madrid frente a su rival: "En los últimos partidos, el Real Madrid solo ha podido ganar uno de los últimos partidos al Atlético de Madrid, eso es una realidad (...) En el último enfrentamiento en el Metropolitano, el Atlético le hizo cinco goles".

Sobre el estado actual de los equipos, el comentarista no ha ocultado su preocupación por el rendimiento: "La realidad es que ninguno de los dos llega bien a este partido". Aunque el Real Madrid ha encadenado victorias recientes, el analista señala problemas evidentes: "El Madrid no me dio una sensación de equipo que sea capaz de gobernar un partido cuando más lo necesita. Esos problemas te pueden pasar factura ante un equipo como el Atlético de Madrid".

Según Maldini, las bajas serán decisivas. Xabi Alonso no contará con Huijsen, mientras que el 'Cholo' probablemente pierda a Pablo Barrios: "La baja de Barrios para mí me parece fundamental… desde luego no hay un futbolista que pueda suplirlo".

La ausencia de Kylian Mbappé en el Real Madrid, según Maldini, marcará diferencias importantes: "Sí que es verdad que si no está aquí Mbappé, el equipo tiene una solidaridad más sin balón… pero pensar que el Madrid es mejor sin Mbappé que con Mbappé, no estoy de acuerdo".

Además, ha destacado la situación de Vinicius: "Vinicius necesita recuperar su nivel. Ha llegado un punto en el que creo que cuando vuelva Kylian Mbappé, probablemente Vinicius se pueda quedar fuera, que juegue Mbappé en la izquierda y Gonzalo arriba".

El periodista se ha animado a dar su pronóstico: "Le voy a dar para jugar la final al Atlético de Madrid un 45%, y para jugar la final al Real Madrid un 55%. Lo veo ligeramente para el Real Madrid, pero muy igualado".