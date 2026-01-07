Maldini lanza una advertencia al Barça para la Supercopa de España: "No llega pletórico"

Este miércoles da inicio la Supercopa de España con la semifinal entre FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao, desde Jeddah, segunda ciudad más grande de Arabia Saudita tras la capital Riad. Ya el jueves llegará el turno del derbi madrileño que dictaminará el segundo finalista que saldrá del encuentro entre catalanes y vascos.

Además de los protagonistas sobre el césped, también ha viajado hasta la península arábiga Julio 'Maldini' Maldonado, que participará en la retransmisión de la competición en Movistar+, junto a Álvaro Benito, Carlos Martínez y compañía. Antes ha tenido tiempo de elaborar su habitual predicción del partido y su previsión del resultado, una tradición en cada jornada de liga que no podía faltar en una edición especial como esta en su canal 'Mundo Maldini'.

Eric Garcia, Ferran Torres y Pedri en el avión hacia Jeddah / Marc Graupera

En primer lugar apunta que los azulgranas no deberían confiarse en exceso: "El Barça llega bien, pero no tanto. Llega mejor que el Athletic Club, pero no llega pletórico", apunta el experto, "a pesar de la victoria en Cornellà un partido muy difícil, que se le complicó mucho y el Espanyol le dio muchísimo trabajo".

Además "le ha visto sufrir" en otros partidos, remontándose hasta el choque en Stamford Bridge contra un Chelsea que arrolló a los de Flick con un claro 3 a 0, o recuperando la trabajada victoria contra Osasuna en el Camp Nou por 2 a 0. La diferencia se encuentra en el factor individual ya que es "muy superior" al equipo de Ernesto Valverde.

Lamine Yamal, en una acción del último Barça - Athletic de Liga disputado en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Las claves de la semifinal

Para que el Barça se imponga y llegue a la final, el factor diferencial está en Pedri, comenta Maldini, un jugador que tendría que demostrar su calidad tras recuperar la forma física: "El Barça necesita al mejor Pedri, que ya está recuperado de la lesión y creo que va a ser titular".

Una de las incógnitas de cara al partido es quién acompañará al canario en la medular, una posición que ha ocupado con solvencia Eric Garcia a lo largo de la temporada, convirtiéndose en uno de los futbolistas más utilizados por Hansi Flick. Sin embargo, apuesta por otra opción: "A mí me gusta más Frenkie de Jong, que me parece superior como futbolista", revela sin descartar la primera opción.

También apuesta por Fermín y Raphinha, en la izquierda, y piensa que Lamine Yamal jugará pese a que no entrenara el día previo al partido. Otro de los interrogantes está en la posición del '9' que 'Lewy' y Ferran se han ido turnando a lo largo del curso: "Creo que va a entrar Lewandowski", apunta el titular.

Otro factor es el planteamiento de Valverde: "Seguramente jugará con presión arriba, intentando ser valiente, pero lo puede pasar bastante mal porque el Barça con espacios te machaca", advierte. Por eso, el porcentaje a favor de los azulgranas es claro y le da "un 75%" de opciones de jugar la final del domingo, con un resultado de "Barça 3 - 1 Athletic Club de Bilbao".