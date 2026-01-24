Louzán, conciliador con la Supercopa: "Debemos ir de la mano de los clubs"

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, tomó la palabra este sábado en Castellón en la previa de la final de la Supercopa de España femenina entre el FC Barcelona y el Real Madrid, en un acto marcado por el respaldo al crecimiento del fútbol femenino y la reflexión sobre el futuro del torneo.

“Estamos contentos, muy contentos, la verdad, de estar una vez más en la Comunidad Valenciana y además con una gran final que vamos a tener esta tarde con Real Madrid y FC Barcelona”, arrancó Louzán, destacando el escenario y la respuesta del público. Según explicó, el estadio presentará una imagen prácticamente llena: “Quedan muy poquitas entradas para llenar el estadio de Castellón, por lo tanto, agradecer a las instituciones que se han implicado desde el primer momento en vivir la fiesta del fútbol femenino”.

El presidente subrayó la relevancia del torneo: “Es uno de los más importantes que tenemos, en este caso la Supercopa de España en su undécima edición”, y quiso reconocer el trabajo interno de la Federación: “Agradecer a todo el equipo humano y técnico de la Federación Española de Fútbol que se ha entregado una vez más para que nada falle esta tarde”. También tuvo palabras para los clubes participantes, destacando que todo el proceso se ha desarrollado “con absoluta cordialidad y muy buen ambiente”.

Más allá del partido, Louzán confirmó que Castellón seguirá teniendo protagonismo en el futuro inmediato de la RFEF. “Vamos a volver a esta ciudad de Castellón próximamente, porque la atención y todo lo que nos han puesto a nuestra disposición ha sido impecable”, explicó, avanzando además que la selección absoluta femenina también pasará por la ciudad, en la línea de lo ya hecho con la masculina en Alicante y Valencia.

Supercopa fallida en Miami

Uno de los puntos clave de su comparecencia fue la posibilidad de internacionalizar la Supercopa femenina. Louzán reconoció que es una opción real: “Es verdad que esta competición está creciendo, como se puede ver".

Eso sí, dejó claro que cualquier paso en esa dirección debe hacerse de forma consensuada, algo que no se consiguió por el veto del Madrid a Miami en esta edición. “Debemos ir de la mano de los clubs”, insistió, explicando que el objetivo es generar más ingresos y más recursos: "Son más recursos para seguir creciendo el fútbol femenino español”, con un impacto que no se limitaría a los participantes, sino también al resto de categorías nacionales como en la edición masculina.

El directivo habló sobre la oposición del Real Madrid a que se juegue fuera y deslizó que inicialmente no se negaron a esa posibilidad. "Hay buena relación con el Real Madrid, hay planteamientos que a veces no coinciden con los demás equipos. Al principio la vio bien y luego pensaron que quizá no era el momento. Llevamos tiempo hablando con ellos para trabajar juntos de la mano. Es un torneo que organizamos nosotros pero la importancia y proyección la van a tener los clubes", recordó.

La superioridad del Barça

El presidente de la RFEF también se refirió de forma explícita a la superioridad actual del Barça en el fútbol femenino, poniendo el foco tanto en el trabajo realizado como en la necesidad de avanzar hacia un mayor equilibrio competitivo.

"Es verdad que el Barça lleva unos años haciendo muy bien las cosas. Creo que en ese sentido hay que felicitarle porque ha hecho una apuesta muy decidida en el fútbol femenino y le está dando unos resultados espectaculares en el fútbol español, pero también se los está dando en Europa", señaló.

Noticias relacionadas

Louzán reconoció que ese dominio plantea retos a medio plazo y defendió la importancia de reforzar al resto de clubes: "Es necesario que haya un mayor equilibrio competitivo en la Liga F, por supuesto, creo que es necesario y nos vendrá muy bien a todos". En ese camino, recordó el papel de la Federación: "Hemos firmado un convenio de apoyo a la Liga F hace un año y medio y creo que eso también va a ayudar de manera importante a los clubes, pero tenemos que seguir buscando recursos".