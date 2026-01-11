¿Hay prórroga en la final de la Supercopa de España?

La Supercopa de España 2026 se prepara para su colofón final con la disputa del partido por el título. El Clásico entre el FC Barcelona y Real Madrid cerrará el telón de la competición, y el equipo que consiga imponer su ley se erigirá como el primer campeón del año.

Como cada edición desde el año 2020, la Supercopa de España se disputa en Arabia Saudí. Tanto las dos semifinales como la gran final se han disputado en el King Abdullah Sport City de Yeda, con capacidad para más de 60.000 espectadores.

Tal como viene sucediendo desde 2025, la presente edición de la Supercopa de España cuenta con una novedad significa: la ausencia de prórrogas. Dicho de otro modo, en caso de empate al término de los 90 minutos, tanto las semifinales como la final se decidirán en la tanda de penaltis.

La innovadora medida fue anunciada por la RFEF en abril de 2024 como respuesta a la carga de minutos, consecuencia directa de la sobresaturación del calendario futbolístico. Esta medida también se aplica a la Supercopa de España femenina.

"Con esta modificación, la RFEF atiende a las peticiones de clubes participantes en estos torneos y trata de aliviar los minutos de competición para los futbolistas como ya hizo en otras competiciones como la Copa de SM el Rey o la Copa Federación y en la línea de lo que se está implantando en otras competiciones similares a nivel europeo y mundial", comunicó en su día la RFEF.

Esta medida revolucionaria redibuja por completo el planteamiento de los partidos, ya que los equipos pueden optar por arriesgar más en el tramo final para evitar los fatídicos once metros. Además, cambia una tendencia del nuevo formato del torneo, ya que antes de la aplicación de esta nueva norma 2 de las 4 finales disputadas en Arabia Saudí se fueron a la prórroga.