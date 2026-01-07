La Supercopa de España 2026 ha dado hoy el primer paso hacia su esperado colofón final. Con la primera eliminatoria finalizada, ya se conoce la identidad del primero de los dos equipos que acudirá al King Abdullah Sport City de Yeda en busca del primer título de la temporada.

El primer billete hacia la gran final de la Supercopa de España fue a parar a manos del Barça, que se exhibió contra el Athletic Club en el partido que abrió el telón de la competición. El conjunto azulgrana no tuvo piedad desde el pitido inicial, mostrando una versión arrolladora que se terminó saldando con una contundente 'manita' (5-0).

La identidad del segundo finalista no se conocerá hasta mañana, momento en el que Real Madrid y Atlético medirán sus fuerzas en la segunda eliminatoria. Ambos equipos afrontan el partido con más dudas que certezas, pero los blancos lo hacen además profundamente condicionados por la baja por lesión de Kylian Mbappé.

El Real Madrid y el Atlético pelearán por un sitio en la final de la Supercopa de España / RFEF

¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España 2026?

La final de la Supercopa de España 2026, que enfrentará al Barça contra el ganador de la eliminatoria entre Real Madrid y Atlético, se celebrará el próximo domingo 11 de enero a partir de las 20:00 horas (CET).

El partido por el título, igual que las dos semifinales que le han precedido, se disputará en el King Abdullah Sport City de Yeda, estadio con capacidad para más de 60.000 espectadores.