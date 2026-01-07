¿Cuánto dinero ganan Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic Club en la Supercopa de España?

La Supercopa de España abre el telón este miércoles 7 de enero con la disputa del FC Barcelona - Athletic Club. El torneo, que se disputa íntegramente en el King Abdullah Sport City de Arabia Saudí, otorgará a uno de los cuatro participantes el primer título del fútbol español en 2026.

Más allá de la posibilidad de comenzar el año engordando las vitrinas en cuestión de dos partidos, la Supercopa de España también cuenta con una motivación económica. El traslado del torneo a suelo saudí se traduce en unos ingresos de 51 millones de euros para la Real Federación Española de Fútbol, que destina cerca de 26 millones de euros para el desarrollo del fútbol base.

El beneficio económico que no se queda en las arcas de la Federación va a parar a los cuatro equipos participantes. De cara a la presente edición, la RFEF ha decidido aumentar la bolsa a repartir, pasando de los casi 19 millones de euros destinados para la edición anterior a los 21,3 millones de la presente.

Esta cantidad a repartir, sin embargo, no es equitativa para el elenco de participantes, siendo el Real Madrid y el FC Barcelona quienes se quedan con la parte más grande del pastel. Esta división desigual se justifica en base a criterios deportivos, pero también se tiene en cuenta el caché de cada equipo. Para los primeros se tiene en cuenta la cantidad de títulos conquistados, mientras que los segundos están marcados por los derechos televisivos.

Lamine Yamal, junto con Iñigo, Olmo y Gavi, celebra la conquista de la Supercopa de España con la goleada al Madrid. / -

¿Cómo se reparten los premios en la Supercopa de España?

A falta de conocer de manera oficial cómo se reparte el premio inicial, la RFEF destina una cantidad base de 16,3 millones de euros para los 4 equipos que se desplazan hasta Arabia Saudí para competir en la Supercopa de España. Esta cifra es sensiblemente mayor que los 14,95 millones de la edición anterior, de los cuales 6,15 millones fueron a parar al Real Madrid, 6 al Barça, 2 al Athletic Club, y 850.000 al Mallorca.

El resto del botín económico premia el rendimiento deportivo de los cuatro equipos involucrados. El campeón recibirá 2 millones de euros adicionales por los 1,4 millones del subcampeón, mientras que los dos equipos que no alcancen la final recibirán 800.000 euros cada uno.