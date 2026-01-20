Supercopa de España
¿Cuándo se juega la final de la Supercopa de España Femenina 2026?
Consulta la fecha y la hora a la que se disputará la final de la Supercopa de España, que ya cuenta con su primer finalista confirmado
La Supercopa de España 2026 se prepara para su esperado colofón final. Con la primera eliminatoria ya finalizada, cada vez queda menos para conocer la identidad de los dos equipos que acudirán al Estadio SkyFi Castalia de Castellón en busca del primer título del año en el fútbol femenino.
El primer billete hacia la gran final de la Supercopa de España fue a parar a manos del Real Madrid, que protagonizó una contundente victoria contra su vecino y gran rival Atlético. El conjunto blanco impuso su ley desde los primeros minutos, y las rojiblancas tuvieron que conformarse con maquillar un resultado que Athenea, Weir y Linda habían dejado prácticamente sellado antes de la media hora de partido.
La identidad del segundo finalista no se conocerá hasta la noche del miércoles, momento en el que Barça y Athletic Club medirán sus fuerzas en la segunda eliminatoria. Las azulgranas parten como grandes favoritas tanto para imponerse en 'semis' como para revalidar su corona en la competición, pero no hay lugar para la confianza.
La final de la Supercopa de España Femenina 2026, que enfrentará al Real Madrid contra el ganador de la eliminatoria entre Barça y Athletic Club, se celebrará el próximo sábado 24 de enero a partir de las 19:00 horas (CET).
El partido por el título, igual que las dos semifinales que le han precedido, se disputará en el Estadio SkyFi Castalia, feudo del Castellón con capacidad para 15.500 espectadores.
