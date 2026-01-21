En Directo
SUPERCOPA DE ESPAÑA
FC Barcelona - Athletic: sigue en directo la previa, del partido de semifinales de la Supercopa femenina, en vivo
Sigue en directo al minuto todas las novedades del FC Barcelona - Athletic Club de las semifinales de la Supercopa de España femenina 2026
Miguel Jorge Sánchez
Por el momento, os dejamos con la previa del encuentro entre culés y leonas con todos los detalles deportivos de nuestra compañera Maria Tikas (@MariaTikas):
El primer finalista, el Real Madrid, ya espera a su rival para la final del próximo sábado 24 de enero después de derrotar al Atlético de Madrid en el derbi madrileño por 3-1.
¡Hola a todos! Bienvenidos a SPORT.es para seguir en directo la segunda semifinal de la Supercopa de España Femenina 2026. En esta ocasión, en el Estadio de Castalia se medirán el FC Barcelona y el Athletic Club.
