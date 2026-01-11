Antonio Romero, sobre los problemas del Real Madrid: "El nivel de Vinicius está siendo lamentable"

La final de la Supercopa se presenta como una prueba de máxima exigencia para el Real Madrid, que llega al partido decisivo con más interrogantes que certezas. El equipo blanco consiguió superar las semifinales, con un 1-2 ante el Atlético de Madrid, pero lo hizo dejando sensaciones irregulares, con problemas físicos visibles y un rendimiento colectivo que sigue sin terminar de despegar en un contexto de máxima presión competitiva.

El duelo ante el Barça medirá la capacidad de gestión de Xabi Alonso, que afronta la final con numerosas bajas y con decisiones controvertidas en torno a jugadores clave. La sensación general es que el Madrid compite, pero sobrevive más que domina, algo que genera dudas de cara a un partido en el que el margen de error es mínimo.

Los diferentes problemas que afronta Xabi Alonso

Antonio Romero, periodista del diario AS, analizó el momento del equipo con claridad: "Las dudas de todo el mundo. Creo que hizo un ejercicio de supervivencia contra el Atlético de Madrid. No comparto este argumento pesimista de perder este domingo, pero sí que arrastran muchas dudas y tienen muchos problemas físicos". Aun así, destacó pequeños aspectos positivos: "Luego está el nivel competitivo, algún brote verde como Tchouaméni o Valverde, pero ganaron en semis y le da un aire a Xabi Alonso", afirma.

En cuanto al contexto general del encuentro, el periodista fue tajante sobre el nivel de exigencia: "Yo lo que tengo seguro es que el nivel de exigencia es siempre al 100%. Se va a presentar con un montón de bajas, la gestión de Mbappé ha sido bastante extraña. Son plantillas de 24 o 25 futbolistas, las bajas condicionan, pero no nos podemos agarrar a las bajas como hizo el Barça".

Romero también lanzó una advertencia clara sobre el resultado final: "Si te pasan la mano por la cara, tendrás que asumir las consecuencias", dejando claro que en una final no hay excusas que valgan y que el rendimiento marcará el juicio posterior.

Uno de los puntos que más inquietud genera en el entorno del Real Madrid es la gestión médica de Kylian Mbappé, una situación que, según Antonio Romero, se ha manejado con poca coherencia y demasiadas contradicciones. El periodista cuestiona la falta de una hoja de ruta clara con el delantero francés y la sucesión de decisiones difíciles de explicar desde fuera. “A mí se me hace muy cuesta arriba pensar que venga sin participar. Para estar en el equipo titular tenía que haber sido un milagro. No entiendo nada de su gestión de la rodilla. No entiendo que no juegue contra el City, luego que persiga el récord contra el Alavés o el Talavera, después que se marche de vacaciones sin ninguna prueba… desde hace mucho tiempo, los servicios médicos del Madrid siguen siendo un sindiós”, afirma, poniendo el foco en una planificación que, a su juicio, ha generado más dudas que certezas.

Romero no critica únicamente la situación actual, sino el patrón que se repite en el club blanco cuando aparecen problemas físicos importantes. La sensación es que las decisiones se toman más en función del calendario y de la urgencia competitiva que de una protección real del futbolista a medio y largo plazo. En el caso de Mbappé, la falta de continuidad, los cambios de criterio y la ausencia de explicaciones convincentes han alimentado la desconfianza, incluso en un jugador que, cuando está sano, marca diferencias de forma inmediata.

La gestión del vestuario

La preocupación del periodista se extiende también a la gestión de los egos y a determinadas decisiones tomadas desde el banquillo. En este sentido, Romero fue muy crítico con la actitud de Xabi Alonso tras uno de los últimos partidos: “A mí me parece que Xabi Alonso, reclamando el aplauso del público, se equivoca, porque le pitaron a él. Es una costumbre en Arabia, cuando quitas a la estrella se enfadan”. Para Romero, el contexto cultural y el momento del partido exigían una lectura diferente por parte del técnico.

Además, considera que el cambio se produjo demasiado tarde y que el rendimiento del brasileño no justificaba su continuidad en el campo: “El cambio se tendría que haber hecho antes porque Vinicius estuvo lamentable”, dice. Una valoración dura que refleja el mal momento futbolístico del extremo y que contrasta con el estatus que tiene dentro del vestuario.

“Lo de Mbappé es pasajero, porque cuando no tenga molestias va a rendir. Lo de Vini no creo que sea pasajero”, considera. Su preocupación va más allá de los números y apunta directamente a aspectos físicos y de actitud.

“No solo por la actitud apática en defensa, sino porque lleva 15 partidos sin marcar, elige mal, no le veo bien físicamente… le tiene que preocupar más esto al Madrid”, añade Romero, subrayando que el problema ya no es puntual, sino estructural.