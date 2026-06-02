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FÚTBOL INTERNACIONAL

Subastarán camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958, estimada en 6 millones

La icónica prenda de Pelé, usada en la final del Mundial de 1958, saldrá a subasta en Sotheby's con un precio estimado de 6 millones de dólares

Subastarán camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958, estimada en 6 millones

Subastarán camiseta que Pelé llevó en la final del Mundial de 1958, estimada en 6 millones / @Sothebys

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EFE

Nueva York

La casa de subastas Sotheby's ofrecerá en julio en Nueva York la camiseta que el legendario futbolista brasileño Pelé llevó en la final del Mundial de 1958, cuyo precio estimado es de unos 6 millones de dólares y que promete convertirse en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

"Esta no es una simple camiseta, es la prenda que llevó uno de los grandes futbolistas de la historia la noche que comenzó su reinado, que entregó con sus manos a un amigo y se ha preservado con cuidado más de seis décadas", dijo en un comunicado Sotheby's.

"Su importancia histórica no tiene parangón en el mercado de 'memorabilia' del fútbol y es inseparable del legado del primer icono verdaderamente global del deporte", afirmó, citado, el jefe de objetos coleccionables de la casa, Brahm Wachter.

Pelé, a los 17 años, se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato, tras lo que rompió a llorar sobre un hombro de su compañero Djalma Santos luciendo su camiseta azul con el 10 en el reverso.

La camiseta de Pelé es la estrella de una venta de objetos históricos del fútbol llamada 'The beautiful game', que estarán disponibles al mejor postor por internet entre el 29 de junio y el 16 de julio, y que se expondrán al público en la sede de Sotheby's en Nueva York a partir del 1 de julio.

La prenda, que será el objeto más caro de Pelé en salir al mercado, puede incluso superar el récord actual de 9,3 millones que alcanzó la famosa camiseta de Diego Armando Maradona de la 'Mano de Dios' en una subasta en Sotheby's en 2022, indica la nota.

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La venta de julio incluye, además, uno de los cromos coleccionables de fútbol "más importantes" que existen, uno de Pelé de 1958 cuyo precio estimado es de al menos 150.000 dólares.

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