Stoichkov ya está inscrito en LaLiga y podrá jugar en Leganés

Fue una operación relámpago. No había tiempo que perder para ficharlo y para ponerlo entrenar. Juan Diego Molina Martínez, Stoichkov, ya fue uno más en Abegondo en su primera sesión con los que serán sus compañeros hasta el 30 de junio. Esta mañana fue la segunda. El gaditano ha tenido ayer y hoy para integrarse y empezar a acomodarse a su nueva vida antes del duelo del lunes ante el Leganés en Butarque. El club coruñés ya inscribió a Mulattieri y la idea era hacer lo mismo en LaLiga con su última incorporación. Completó el trámite en esta mañana, ya aparece en la relación, aunque sin dorsal aún.

Y es que el técnico del Dépor tuvo al nuevo delamtero en la campaña de su despegue en Sabadell y sabe perfectamente lo que puede dar en A Coruña, a pesar de que llega tras una temporada gris a caballo entre el Alavés y el Granada.

El equipo nazarí, por su parte, también apuró las gestiones para que Bouldini pueda jugar este fin de semana con su nuevo equipo, aunque en su caso la premura era mayor porque está marcado para el domingo. Para la entidad de Los Cármenes la llegada del marroquí supone un alivio en su límite salarial, aunque no se podía dar por segura su inclusión, dadas las dificultades andaluzas todo el verano. Aun así, no han surgido inconvenientes y ya figura con el 10 del Granada.

La llegada de Stoichkov cambia por completo el panorama en la delantera del Dépor en unos días. De estar Zaka casi en solitario, sin competencia real con Bouldini, a contar junto a él con Mulattieri y el gaditano y tener seriamente discutída su titularidad. Este verano se han marchado del Dépor el marroquí cedido y desvinculados Barbero, Davo y Alcaina. Martín Ochoa aún tiene su futuro en el aire pero cuenta con ficha del Fabril.