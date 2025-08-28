Stoichkov, la guinda del mercado del Dépor tras cerrar con el Granada el trueque por Bouldini

El final del mercado de fichajes del Deportivo se ha agitado para poner la guinda al verano. El jugador llamado a completar el ataque de Antonio Hidalgo es Juan Diego Molina, Stoichkov, tal y como ha adelantado el periodista Ángel García y ha podido confirmar LA OPINIÓN. Los dos clubes acaban de hacer oficial la operación. Según fuentes de la negociación, el club coruñés atado la cesión del ariete gaditano en un intercambio en el que Mohamed Bouldini se vestirá de rojiblanco. Mismas condiciones para ambos bandos: los clubes han pactado una cesión con opción de compra no obligatoria. Los blanquiazules se harán cargo del sueldo del exeibarrés; los nazaríes, de los emolumentos que percibe el marroquí. El ya jugador del Dépor llegó en la mañana del viernes a A Coruña para pasar el reconocimiento médico y para formalizar todos los papeles. Bouldini ya está en Andalucía.

«Vamos a ver qué sucede. Si sale Moha y Diego, posiblemente haya una incorporación, dependerá del mercado», explicaba Fernando Soriano el jueves por la mañana, escondiendo sus cartas ante las «numerosas llamadas» sobre el marroquí. Han sido varios los equipos que se han interesado en el ariete, quien tiene contrato hasta 2028 y aterrizó en A Coruña hace justo un año. Ahora sirve de moneda de cambio para traer a un viejo conocido de Antonio Hidalgo.

Stoichkov, quien se despedió del Granada (al menos temporalmente) tras solo ocho meses en la entidad, coincidió con Hidalgo en el Sabadell. El técnico catalán fue el primero en sacar un gran rendimiento en la categoría de plata a un jugador que ha sido sinónimo de gol en los últimos años. En aquella temporada 2020-21 que acabó con descenso del cuadro arlequinado, Stoichkov fue uno de los futbolistas más destacados del equipo con once dianas en liga y otra en Copa del Rey. Aquel curso le sirvió para ganarse un contrato con el Mallorca y, posteriormente, jugar con el Eibar. En Ipurua explotó y realizó buena parte de su carrera en la élite (126 partidos, 46 goles y 12 asistencias).

El Deportivo buscaba un jugador que cubriese tanto la salida de Bouldini como la de Diego Gómez para no ver afectada su rotación. El perfil de Sotichkov, un segundo delantero capaz de jugar como única referencia, en banda o acompañando a otro ariete, encaja en la fórmula ideal para la entidad coruñesa, que deberá atender al salario del jugador nacido en San Roque. Stoichkov llegó al Granada hace solo ocho meses tras un breve paso por el Alavés en Primera División, donde no tuvo los minutos esperados después de abandonar el conjunto armero. Tras 16 partidos en LaLiga, con 695 minutos y una única asistencia, salió transferido al Nuevo Los Cármenes, aunque su regreso a la categoría de plata no fue el esperado: 14 duelos y ningún tanto.

En el Deportivo, Stoichkov tendrá la oportunidad de relanzar su carrera en un entorno favorable y con un entrenador que le conoce a la perfección. En febrero, en la previa del partido del Huesca ante el Granada de la segunda vuelta, Antonio Hidalgo se refirió a su exfutbolista como uno de los grandes atacantes de la competición: «Stoichkov en la categoría es diferencial. Le tuve en Sabadell, sé de lo que es capaz, tienes que estar siempre encima porque juega con las dos piernas. Es un jugador que está siempre cerca del gol y vive para ello».

La operación salida centrará parte de los esfuerzos del Dépor. Fernando Soriano advierte de que , mientras el mercado esté abierto, su labor es «intentar darle las mejores opciones» a Hidalgo y no se descarta «ninguna opción de entrada y salida». Aguarda, eso sí, una plantilla más corta, un Fabril con jugadores que «puedan tener su lugar».

Genreau inicia los últimos pasos de la operación salida en el Deportivo

El Deportivo aceleró la operación salida con la proximidad del último fin de semana del mercado de fichajes veraniego. Renovó y dio salida a Luisão al Pontevedra, perfiló un acuerdo con el Granada para el trueque Bouldini-Stoichkov y ahora rescinde el contrato con Denis Genreau que unía el futuro de ambas partes hasta el 30 de junio de 2027. «El Deportivo y Denis Genreau separan hoy sus caminos. El centrocampista australianofrancés deja de ser jugador deportivista», apunta la nota pública que difundida ayer por el club coruñés. Es el tercer jugador que se marcha por esta vía tras las salidas de Davo y Omenuke Mfulu. La diferencia es que el asturiano y el francongoleño acababan sus vinculaciones en 2026, no así el ex del Toulouse. El delantero es el único que tiene ya equipo tras enrolarse en el Penafiel. El pivote se entrena en solitario en Canarias, mientras sus representantes buscan un nuevo equipo para él.

El francés fue una de las apuestas del pasado mercado de invierno junto a Eddahchouri, Tosic y el regreso de Diego Gómez. Solo el holandés seguirá en A Coruña. Su llegada viene a paliar el déficit que tenía el equipo en la zona del 8, del mediocentro creativo, después de que le fallasen otras opciones como Oier Zárraga, Riki y Ramón Terrats, entre otros. Tampoco tuvo excesivas oportunidades ni fue capaz de hacerse un hueco en los planes de Gilsanz o Hidalgo. Hace unos meses llegó con la carta de libertad y ayer ponía fin a su aventura en la liga española tras una carrera desarrollada en Australia, Holanda y Francia. Con esta salida, el equipo coruñés se queda con José Ángel, Gragera, Villares, Patiño y Rubén López para esas posiciones, aunque el de Silleda tendrá ficha del filial. Genreau también podía actuar por delante, pero ahí tenía el paso cerrado por la presencia de Mario Soriano y Yeremay Hernández.

La salida del francés no será la última despedida en el Deportivo, ya que Mohamed Bouldini está en la rampa de salida y en la misma situación se encuentran Eric Puerto, Diego Gómez y Martín Ochoa. El día 1 de septiembre será el último día para formalizar inscripciones en LaLiga.