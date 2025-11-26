Ni el Spotify Camp Nou ni el Santiago Bernabéu: Munitis elige el mejor estadio de España

Ya hay pocos delanteros como Pedro Munitis, exjugador del Racing de Santander, Badajoz, Real Madrid y Deportivo de la Coruña. El de Santander dejó una huella imborrable en el Racing de Santander, siendo el futbolsita que más ha partidos ha disputado en primera división, concretamente 286.

A lo largo de su carrera deportiva, Munitis compartió vestuario con numerosos delanteros, pero con ninguno formó una conexión tan especial como con Nikola Zigic.

Juntos formaron una de las duplas más carismáticas de toda LaLiga, conocidos como el "dúo sacapuntas", apodo nacido de su enorme contraste físico: Zigic superaba los dos metros de altura, mientras que Munitis apenas rebasaba el metro y medio.

Hace unos días, Munitis concedió una entrevista al periodista Senén Morán para hablar sobre su trayectoria profesional. Uno de los aspectos en los que el creador de contenido mostró mayor interés fue en conocer cuál ha sido el estadio que más le ha impresionado.

El ex del Real Madrid no dudó un instante en nombrar su campo preferido de España: "Para mí, San Mamés. Bufff, San Mamés era brutal, me encantaba ir a jugar ahí".

El de Santander confesó que la experiencia de jugar un partido profesional en San Mamés era única, algo que no había sentido en ningún otro estadio: "Hasta el punto de que chillaban tanto que te zumbaban los oídos".

Pedro Munitis, durante el partido entre Racing y Manchester City del año 2008 / EFE

"Habían momentos puntuales que ibas trotando y cada impacto de tu pie con el césped era como (sonidos de derrumbación)", aseguró.

Munitis reconoció que jugar en San Mamés "era una maravilla". Además, dejó claro que "el aficionado vasco es súper intenso y van con su equipo a muerte. Hemos tenido partidos muy chulos ahí".