Del Spotify Camp Nou al Alfonso Murube: el Ceuta gana un premio por la modernización de su estadio

El Spotify Camp Nou es tendencia. El pasado viernes volvió a abrir sus puertas casi 900 días después, emocionando a todos los presentes e incluso provocando las lágrimas de Joan Laporta y decenas de aficionados culés. Leo Messi coordinó un regreso a la que fue su casa durante toda una vida, y aún queda tiempo para disfrutarla completa, con 105.000 almas vibrando al mismo ritmo en el que será uno de los mejores estadios del planeta.

No obstante, en España también hay equipos más modestos que recientemente han gestionado obras en sus 'casas'. Mucho más modesta fue la que hizo la AD Ceuta para modernizar el Alfonso Murube y cumplir, de esta manera, con las exigencias de LaLiga y poder competir en Segunda División, pero el resultado ha sido de premio por su velocidad.

¡¡¡𝑬𝑳 𝑨𝑳𝑭𝑶𝑵𝑺𝑶 𝑴𝑼𝑹𝑼𝑩𝑬, 𝑷𝑹𝑰𝑴𝑬𝑹 𝑷𝑹𝑬𝑴𝑰𝑶!!!



Nos llevamos el primer premio en los ESSMA Stadium Industry Awards 2025 en la categoría de “Development Project of the Year”🥇



En Ceuta necesitaron menos de tres meses para adaptar el estadio a los cánones de LaLiga Hypermotion, una gestión eficaz que ha permitido al club ganar los Premios ESSMA 2025 por su proyecto de desarrollo y modernización.

"Mejor Iniciativa de Desarrollo"

La Asociación Europea de Gestión de Estadios y Seguridad (ESSMA) había incluido al equipo ceutí entre los finalistas de los Premios ESSMA 2025, que reconocen la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en la gestión de estadios en toda Europa. Entre los nominados se encontraban también el GKS Katowice de Polonia y el SC Braga de Portugal, en la categoría de “Mejor Iniciativa de Desarrollo”.

“Es un importante reconocimiento internacional al trabajo que el club viene realizando en materia de modernización, crecimiento institucional y profesionalización de su estructura deportiva y social”, destaca el Celta en un comunicado.

El proyecto tenía como eje principal la remodelación integral del estadio, una “actuación estratégica que ha transformado la histórica instalación del año 1933 en un recinto deportivo del siglo XXI”, llevada a cabo este verano. Se renovaron completamente las gradas, se instalaron asientos ergonómicos y cubiertas modernas, se sustituyó el sistema de iluminación, se modernizaron vestuarios y salas de prensa, y se crearon nuevos espacios de accesibilidad universal.