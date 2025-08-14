El Sporting recupera a Gaspar y Smith e integra a Loum para medirse al Córdoba CF

El Sporting avanza en la preparación del partido ante el Córdoba CF. El conjunto rojiblanco se estrenará en la Liga en El Molinón, este lunes, a las 19.00 horas. Asier Garitano, técnico del conjunto asturiano, dirigió una sesión abierta al público, ante decenas de aficionados, y con novedades. El entrenador rojiblanco recuperó al extremo izquierdo Gaspar y al pivote Justin Smith, ausentes en el inicio de la semana. Siguiendo un plan específico continúa el centrocampista Jesús Bernal. Gaspar y Smith son dos de los candidatos al once inicial en el partido que abrirá la Liga. Así lo ha avanzado Ángel Cabranes en La Nueva España, del mismo grupo editorial de este periódico.

El mediocentro Mamadou Loum, última incorporación del Sporting, sumó su segundo día de rojiblanco dando muestra de su poderío físico. El que sigue al margen del grupo es Álex Oyón, a quien le busca el Sporting una salida en este mercado veraniego después de una temporada prácticamente en blanco. Los jugadores del filial Manu Rodríguez, Enol Prendes, Joshua Mancha y Mbemba continúan en dinámica del primer equipo.

La jornada de trabajo en Gijón contó con la presencia de David Guerra, presidente ejecutivo del club, e Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, que se mostraron atentos a la evolución del trabajo del equipo.

Las inscripciones, listas

Por otra parte, el Sporting ya ha hecho todas las gestiones para inscribir a los jugadores y simplemente está a la espera de la validación por parte de LaLiga, al igual que están la mayoría de clubes. Desde el club asturiano se espera que en las próximas horas se vayan validando cada una de las incorporaciones.