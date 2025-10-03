El Sporting quiere más músculo para la batalla en Castellón: vuelve el doble pivote con Justin y Corredera

Garitano valora añadir físico en el centro del campo con vistas al importante encuentro que el Sporting disputa este mismo domingo en Castellón (Skyfi de Castalia, 16.15 horas). En ese sentido, sopesa recuperar ese doble pivote fuerte que ya cuajó un destacado partido en el Almería Stadium hasta que la actuación del colegiado, Manuel Ángel Pérez, reventó el encuentro. Corredera, que se perdió el encuentro ante el Albacete en El Molinón por sanción, volverá a liderar la zona ancha, y, salvo cambio, lo hará de nuevo con Justin Smith como socio.

Esto empujaría al banquillo a Nacho Martín. Líder desde el primer día, futbolista de experiencia, Corredera es básico para un Garitano que está muy satisfecho con Smith, un jugador que todavía no está en plenitud física, pero, que hasta que le dura la gasolina, aporta frescura, presencia y criterio en la medular.

La recuperación de ese doble pivote fuerte es, al menos, la idea de Garitano, que, en cualquier caso, valora más cambios en la alineación. De todas formas, el entrenador rojiblanco tiene todavía por delante dos entrenamientos (viernes y sábado) antes de decidir el que seguramente sea su once más importante desde que se hizo con el control del equipo. El técnico vasco también valora dar entrada a Guille Rosas en el lateral derecho, aunque no se descartan más movimientos. En el seno del staff técnico entienden que, aunque se deben hacer movimientos, tampoco se puede desnaturalizar un equipo que, aunque ha perdido fuelle, ha competido en cada partido.

El sobresaliente primer tiempo ante el Albacete confirma a los técnicos y a los gestores la creencia de que este equipo es capaz de competir y puede ganar partidos. En el otro lado de la balanza está el rendimiento del equipo en el segundo tiempo. En Mareo asumen que esos cuarenta y cinco minutos no se pueden repetir.

Al entrenador de Vergara le preocupa sobremanera la pérdida de control, de eficacia defensiva y el bajón que está dando el equipo en los cierres de los partidos, donde se le están yendo muchos puntos. La prioridad está en conseguir dejar la portería a cero y, a partir de ahí, crecer sabiendo que arriba la plantilla es muy poderosa: el equipo lleva ahora mismo diez goles en siete partidos, tres en el último. Esto, perciben en Mareo, concluye que, pese a la fuerte crítica social, el problema no radica en el "9", sino en la incapacidad para gestionar ventajas, controlar los momentos de los encuentros, bajar pulsaciones al partido, y, en definitiva, mejorar las prestaciones en defensa. El equipo lleva, en ese sentido, once goles encajados. El problema: ha recibido cinco en los dos últimos encuentros. Otro dato preocupante: le han metido también cinco en los dos últimos encuentros en El Molinón.

