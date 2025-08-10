El Sporting, primer rival del Córdoba CF en la Liga, concluye los amistosos de pretemporada con dos goleadas en un día
El conjunto asturiano derrota en Ribadeo a dos equipos de la Primera Federación, al Arenteiro por 0-4 y al Racing de Ferrol por 0-3
Antonio Raya
El primer rival del Córdoba CF en la Liga, el Sporting de Gijón, ya ha acabado también con su serie de encuentros amistosos de pretemporada. El conjunto asturiano saldó este domingo con sendas goleadas los dos encuentros que disputó en Ribadeo (Lugo) ante rivales de la Primera Federación.
Por la mañana derrotó al Arenteiro por 0-4. Amadou (2), Dubasin y Queipo marcaron los tantos de los gijoneses. Dubasin y Gelabert, dos jugadores por los que ha pagado el Sporting 3,6 millones de euros para tenerlos en propiedad, dirigieron el juego. Asier Garitano, entrenador del Sporting, inició el encuentro con un sistema 4-2-3-1 y lo concluyó con un 4-4-2.
Por la tarde llegó un segundo partido contra el Racing de Ferrol, un recién descendido a la tercera división nacional. En el minuto 25, Caicedo remató a gol un buen centro de Guille Rosas. De esta forma, el Sporting se adelantó en el marcador. El Racing de Ferrol plantó batalla en la primera mitad a un Sporting que marcó en su única ocasión de gol. Guille Rosas y Amadou marcaron en la segunda parte los dos tantos que cerraron la goleada por 0-3.
Amadou, el jugador del día
El delantero senegalés Amadou fue el jugador más destacado de la jornada al marcar tres tantos entre los dos partidos. La seguridad en defensa y la pegada en ataque fueron las tónicas del Sporting ante el Ferrol.
