El Sporting ya piensa en volver a intentarlo en enero con Yeremay

No han pasado ni cuatro días del cierre del mercado de fichajes en gran parte de los países europeos y el Sporting de Portugal ya se prepara para un nuevo asalto por Yeremay. No podrá volver a intentarlo hasta el mes de enero, pero eso no significa que no esté planificando ya una nueva acometida, según el día Récord, quien lleva al canario a la portada de su edición impresa.

Es el Sporting actual bicanpeón de Portugal después de llevarse los dos últimos títulos de Liga. Jugará, además, Champions. Pero no ha tenido una muy buena semana después de perder el Clásico en Alvalade con el Oporto (1-2) y tras sufrir un accidentado final del mercado de contrataciones. Se quedó sin Yeremay, también sin Kevin. Finalmente cerrar sobre la hora a un acuerdo con el Nottingham Forest por Jota Silva. El problema fue que llegó tarde a la inscripción y se quedó sin él y sin ningún fichaje para el extremo cuando buscaba dos. Fue una especie de versión del fichaje de De Gea por el Real Madrid que se quedó atascado en el fax. También está teniendo problemas de reputación por el trato a su central Saint Juste, quien no quiso irse a Osasuna o Unión de Berlín.

El Dépor está a salvo al menos hasta enero después de un verano de presiones desde Portugal. Yeremay valoró la opción pero no quiso forzar para marcharse por lealtad y por lo a gusto que está en A Coruña, su casa. El Dépor llegó a rechazar por él una propuesta del equipo luso de 30 millones más cinco en variables. El club se mantuvo firme y se remitió a una cláusula que en el final del mercado estaba en torno a 60 millones.

El canario está de momento totalmente centrado en el Dépor mientras el ruido se van apagando, más allá de algún estertor o plan futuro. Ya marcó en liga, busca adaptarse a su nueva posición y está volcado en el Dépor tras acabar su etapa sub 21. Tres meses de tranquilidad y fútbol para el 10.