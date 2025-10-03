El Sporting explica su proyecto en Mareo a más de 300 familias
El Sporting explicó ayer su proyecto en Mareo a más de las 300 familias de los jugadores del fútbol base del club rojiblanco. David Guerra, Israel Villaseñor, Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango se vieron ayer con las familias de los canteranos en El Molinón. «Somos uno de los equipos con más jugadores formados en la cantera en un club en el fútbol profesional», ensalzó Guerra, que volvió a enfatizar la importancia de que los jóvenes jugadores de la cantera rojiblanca compaginen sus entrenamientos con los estudios. En la imagen, un momento del encuentro.
Vía: La Nueva España
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barcelona - PSG, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver | UEFA Champions League
- Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça
- Maldini analiza la derrota del Barça ante el Paris Saint-Germain y señala a Lamine Yamal: 'Hay que decirlo
- Lo que no se vio del Barça-PSG: La 'espantada' de Tek, el cabreo de Flick por Pedri, el show de Luis Enrique y la DJ
- Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- La dura reflexión de Iñaki Peña tras su ostracismo en el Barça: “Salir era una cuestión de bienestar personal”