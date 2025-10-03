El Sporting explica su proyecto en Mareo a más de 300 familias

El Sporting explicó ayer su proyecto en Mareo a más de las 300 familias de los jugadores del fútbol base del club rojiblanco. David Guerra, Israel Villaseñor, Emilio Gutiérrez y Felipe Vega-Arango se vieron ayer con las familias de los canteranos en El Molinón. «Somos uno de los equipos con más jugadores formados en la cantera en un club en el fútbol profesional», ensalzó Guerra, que volvió a enfatizar la importancia de que los jóvenes jugadores de la cantera rojiblanca compaginen sus entrenamientos con los estudios. En la imagen, un momento del encuentro.

Vía: La Nueva España