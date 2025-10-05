El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas

Asier Garitano será destituido en el Sporting de Gijón, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. El entrenador no se sentará el próximo domingo en el banquillo de El Molinón para digirir al equipo frente al Racing de Santander. Desde que finalizó el encuentro en el Skyfi de Castalia y se consumó la quinta derrota consecutiva del proyecto, la alta dirección de Orlegi Sports ha mantenido durante toda la tarde de este domingo distintas conversaciones para analizar la conveniencia de un cambio en el banquillo. Los contactos han sido frecuentes a lo largo de una agotadora jornada de domingo a tres bandas entre Estados Unidos -donde reside Alejandro Irarragorri-, México y España. La idea de la destitución del entrenador de Vergara ha ido ganando fuerza durante toda la jornada del domingo. Ya es un hecho. Se le comunicará enseguida.

En la cúpula de Orlegi Sports hay quien piensa que no se pueden volver a repetir errores y ven síntomas de agotamiento en el equipo, con una caída alarmante, y una falta de confianza en los jugadores muy preocupante. En cuaquier caso, estaba previsto este mismo domingo un último encuentro entre los directivos del club rojiblanco -con David Guerra e Israel Villaseñor al frente de la delegación- con el entrenador. Este encuentro apunta a producirse en el Hotel Insside Barcelona Aeropuerto, donde pernoctará este domingo el equipo. Ahí se le comunicará la decisión. La expedición tenía previsto llegar a la Ciudad Condal pasadas las 22:30. Este lunes, la expedición tomará un vuelo a las 9: 35 horas de la mañana y se prevé su llegada en el aeropuerto de Asturias a eso de las 10:45. El equipo, de hecho, se ejercita a las 12 horas en Mareo.

La dirección deportiva del Grupo Orlegi, si finalmente se toma la decisión drástica de la destitución, como parece, ya revisa la cartera de entrenadores libres. Sergio González gusta a los rectores. Pero, en esta búsqueda, no hay nada decidido. Todavía.

Vía: La Nueva España