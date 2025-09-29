El Sporting cierra filas para salir de la crisis: reunión en Mareo y análisis del cuerpo técnico en El Molinón

Cuatro derrotas consecutivas, todas encajando el gol decisivo en los últimos minutos. La última, con el Sporting dejando escapar ante el Albacete una ventaja de tres goles. Tres. Lo impensable hace un mes, cuando el equipo comandaba la tabla con 9 puntos de 9 posibles, ha derivado en una crisis capaz de enfurecer a un Molinón entregado desde el inicio de la temporada. El Sporting cierra filas en torno al equipo para recuperar la tranquilidad que faltó en el verde el pasado domingo. Misma tranquilidad que se transmite en torno a la figura y futuro de Asier Garitano. El entrenador, señalado por la grada al término del encuentro, vive su momento más bajo desde su llegada a Gijón. Las últimas horas han sido de reuniones e intenso debate sobre las causas del desplome. También de conjura de cara a la visita, este domingo, al Castellón (16.15 horas).

"Falta de personalidad y contundencia". Asier Garitano sacó su lado más crítico tras la derrota, por 3-4, ante el Albacete. El de Vergara, hombre templado, de discurso medido y poco amigo de los excesos, tanto en lo positivo como en lo negativo, mostró una cara distinta tras la remontada sufrida ante los manchegos. Por primera vez se escuchó en él un toque de atención claro a sus jugadores. Lo fue aunque, después, tras repetidas referencias a la personalidad y la contundencia, verbalizara que "la responsabilidad es mía". Al menos, así lo entendieron muchos de los que esucharon sus palabras. Kevin Vázquez fue el primero en atender a los medios tras la rueda de prensa del entrenador. El vigués, capitán ante el Albacete, asumió la parte que tocaba a los jugadores. "Es culpa nuestra", sentenció. Lo hizo añadiendo un detalle: "Desde dentro tenemos que protegernos, sabiendo que la culpa es nuestra, pero somos nosotros los que vamos a salir de ahí y tenemos que apoyarnos y ayudarnos". Tras el enfado y las culpas, la voluntad de remendar el descosido.

Nada más concluir el encuentro, los ánimos y la frustración dentro del vestuario estaban encendidos. Quizá por eso, y por todo lo visto en el campo, Asier Garitano pidió a su equipo de trabajo, a su cuerpo técnico, reunirse en una de las salas de El Molinón. Un poco más en frío, con algo más de distancia. Fue el último, o de los últimos, en abandonar el campo, junto a su gente de confianza, tras una primera aproximación a las causas, a los motivos que llevaron a perder el control de un encuentro que el equipo manejaba cómodamente, con un 3-0, superada la media hora de juego. De esa primera charla, a un ejercicio más profundo. El siguiente encuentro fue ya este lunes, en Mareo.

La plantilla se reunió en las instalaciones rojiblancas aprovechando la vuelta a los entrenamientos. Al margen de la tarea habitual marcada para los días posteriores a un partido, hubo convocatoria para compartir, todos juntos, la visión sobre lo sucedido ante el Albacete. De ahí salió el compromiso en mostrar una imagen diferente en Castellón, en volver a ser el equipo que prometía en las tres jornadas iniciales del campeonato. También se habló de la necesidad de romper con una dinámica peligrosa que ha dado paso a la preocupación y hecho dudar a El Molinón de las virtudes mostradas en las jornadas iniciales. La situación está lejos de ser dramática, con el equipo a dos puntos de los puestos de la promoción de ascenso, también a tres del descenso. En todo caso, exige que no se vuelva a repetir capítulos como el mostrado ante el Albacete. La plantilla lo sabe. También Asier Garitano, señalado por la grada como el principal culpable de que el equipo vaya a menos en los partidos por su gestión de los recursos. El equipo tiene jornada de descanso este martes. Después, comenzará a preparar la visita a un rival acostumbrado a vivir partidos de vértigo. También el primero en prescindir de su entrenador esta temporada.

Vía: La Nueva España