Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, celebra el desembarco de Messi en el fútbol catalán: "No es casualidad"

El presidente de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, valoró de forma muy positiva el regreso de Leo Messi al ecosistema futbolístico de Catalunya tras confirmarse la adquisición del Cornellà por parte del astro argentino. “Es una gran noticia que Messi vuelva a Catalunya y vuelva a vincularse al fútbol catalán, donde se formó”, manifestó el dirigente para dar la bienvenida al proyecto del exjugador azulgrana.

Soteras subrayó que la operación responde a una planificación meditada por parte del entorno del futbolista y no a un movimiento azaroso. “La compra del Cornellà no es casualidad”, afirmó el presidente, quien añadió que este paso “demuestra su conocimiento de nuestro fútbol y se vincula a un club referente en formación y que compite en las máximas categorías”.

Apuesta estratégica

La máxima autoridad del fútbol catalán incidió en la relevancia de la entidad elegida para esta nueva etapa empresarial y deportiva de Messi en el Baix Llobregat. Soteras calificó el movimiento como “una muy buena elección” debido a la trayectoria y la estructura de trabajo del club verde, consolidado como una de las canteras más potentes del territorio.

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La satisfacción de la Federación es total ante el impacto mediático y deportivo que supone el retorno de una figura de la talla mundial del argentino. Soteras concluyó su valoración con un mensaje de apoyo directo a la entidad implicada en la transacción al asegurar que “estoy muy contento también por el Cornellà”.