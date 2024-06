Soteras: "Voy a cumplir los dos años y medio de mandato que me quedan"

En la visita de SPORT, el presidente de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, también expuso su postura sobre las palabras de la vicepresidenta de la Generalitat Laura Vilagrà, las acusaciones por las elecciones y la posible inhabilitación de Pedro Rocha.

Pregunta: Hace pocos días, la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, pidió que usted y su junta diera un paso al lado, ¿le sentaron mal estas declaraciones?

Respuesta: Me sentaron muy mal porque tengo mucho respeto al gobierno catalán. No obstante, todavía nadie me ha venido a explicarme el porqué el gobierno catalán pide mi dimisión, que tampoco le corresponde a él pedirlo, porque mi dimisión la tienen que pedir los clubes, que son los que realmente me votan y me han escogido. Ellos son libres de opinar y pensar lo que crean oportuno, estamos en democracia, pero siempre con respeto. Debemos tener un respeto mutuo, tanto yo al gobierno como ellos al mundo del fútbol.

En cuanto a las denuncias por las elecciones a la Federació, ¿cómo está la situación?

Lo señores que han hecho esta denuncia, entre los que se encuentra el antiguo secretario de esta casa, el señor Oriol Camacho y Martí, pueden haber denunciado lo que crean oportuno. Por nuestra parte, tenemos ya recopilada toda la documentación para llevarla al juzgado pertinente o a donde tengamos que llevarla, para demostrar que todo lo que se está diciendo y se ha dicho es falso.

Oriol Camacho ha cogido un camino que creo que es equivocado, pero yo se lo voy a respetar y que él siga su camino, que la Federació y yo personalmente seguiré el mío. A partir de aquí, los que tienen que hablar será la jueza o el juez y, cuando sea el momento, hablaremos. El ruido es lo que a ellos les gusta y, evidentemente, en el fútbol catalán la gente está cansada de esto. Los que se dedican a hacer ruido, que se planteen si es necesario o si realmente van a seguir haciendo ruido. Es su problema. A mí me quedan dos años y medio de mandato que los voy a cumplir.

Joan Soteras, en la entrevista con SPORT / Valenti Enrich

¿Existe una campaña para desprestigiarle?

No tengo dudas, esto es una campaña de desprestigio, de ruido y para intentar conseguir lo que no se ha logrado en las urnas. Lo que quieren es regresar a la Federació para volver a expoliarla, cosa que ya hicieron en su momento.

El gobierno español ha pedido la inhabilitación de Pedro Rocha por tomar varias decisiones cuando se quedó como presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). ¿En qué acabará este proceso?

Yo diría que puede acabar en nada porque las decisiones que están diciendo que son irregularidades, al menos dos de las tres, fueron despidos que precisamente le pidieron personas del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En consecuencia, ¿es Pedro Rocha el hombre indicado para dirigir el fútbol español?

Sí porque es una persona de fútbol, y el fútbol tiene que estar gobernado por personas de fútbol y no por la política. Y Pedro Rocha lleva muchos años como presidente de la Federación Extremeña, es una buena persona y honrada. Todo lo que se dice de Pedro Rocha no deja de ser también ruido y una campaña de desprestigio.

¿La política está incidiendo demasiado en el papel de las distintas federaciones?

La política es política, tenemos que respetarla, pero creo que la política también tiene que respetar al fútbol y a su gente. Yo recomendaría que cada uno cuide de lo suyo, que sería lo que realmente tendría que ser, tanto en Catalunya como en España.