Soteras arrasa en su última Asamblea al frente de la FCF

Los clubes catalanes volvieron a cerrar filas con la gestión de la Federació Catalana de Futbol. La Asamblea General Ordinaria celebrada este lunes en Sant Cugat del Vallès se saldó con un respaldo prácticamente unánime a todos los puntos del orden del día, desde las cuentas y el presupuesto hasta las modificaciones reglamentarias y el nuevo plan de competiciones para la temporada 2026-27. Un apoyo que, además, llegó en una Asamblea de récord, con 415 asambleístas, la cifra más alta de la historia de la entidad.

La última Asamblea General Ordinaria de Joan Soteras como presidente volvió así a convertirse en una demostración de fuerza. El máximo dirigente federativo recibió un amplio respaldo de los clubes catalanes, que aprobaron con holgadas mayorías todos los asuntos sometidos a votación durante una jornada marcada por el consenso.

La sesión arrancó con la ratificación de los cargos de Xavier Alís, como vocal de la Junta Directiva, y Daniel Parra, delegado de Barcelona, una propuesta que salió adelante con 364 votos a favor, uno en contra y once abstenciones. También obtuvo un amplio respaldo la memoria de actividades de la temporada, aprobada por 352 votos favorables, uno en contra y doce abstenciones.

En su intervención, Soteras defendió la gestión realizada durante su mandato y puso el foco en el crecimiento de la Federación. El presidente reivindicó la modernización del fútbol femenino, la lucha contra la violencia en los terrenos de juego y la fortaleza económica de la FCF, asegurando que los recursos "deben volver al fútbol catalán". Además, destacó que la Federación ya supera las 233.000 licencias, consolidándose como la territorial más grande de España.

El apartado económico también recibió un respaldo mayoritario. El ejercicio correspondiente a 2025 fue aprobado por 339 votos a favor, cuatro en contra y dieciséis abstenciones, mientras que el presupuesto para 2027 salió adelante con 346 votos favorables, dos en contra y veintiuna abstenciones.

Los clubes respaldaron a Soteras en su última asamblea como presidente de la FCF / FCF

Otro de los puntos destacados de la Asamblea fue la aprobación de las modificaciones de los Estatutos y del Reglamento General de la FCF, que recibieron 326 votos a favor, seis en contra y ocho abstenciones. También obtuvo luz verde el nuevo plan general de actuación, con especial protagonismo para la reforma de las competiciones femeninas. El nuevo modelo contempla la consolidación de una estructura piramidal con División de Honor, la implantación de un sistema de 'play-off', la limitación del número de equipos en las categorías superiores, cambios en la categoría infantil y el mantenimiento del fútbol-7 promocional, además de preservar el criterio territorial en las categorías intermedias. La Federació defendió que el fútbol femenino "debe tener su propio espacio de crecimiento" y recordó que las modificaciones cuentan con el apoyo mayoritario de los clubes consultados.

La Asamblea también ratificó los acuerdos adoptados por la Convención de Clubes de la Liga Catalana de Fútbol Sala con 265 votos a favor y ninguna oposición, poniendo el broche a una sesión marcada por el amplio consenso. La elevada participación, la más alta en los 125 años de historia de la Federació Catalana de Futbol, reforzó todavía más la imagen de estabilidad de la actual junta directiva. Con prácticamente todos los acuerdos aprobados por amplias mayorías y sin apenas votos en contra, Joan Soteras cerró una de sus últimas grandes citas institucionales al frente del organismo con un nuevo aval de los clubes a la gestión de la Federació