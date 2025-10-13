La Sotanita, el nuevo fenómeno viral del antifútbol: “La juventud prefiere subir sus jugadas malas y decir: 'Qué malo soy'”

¿Les suenan frases como "métela tú que a mi me da la risa", “que la meta otro que tengo cosas que hacer” o "la va a dar con el exterior al espacio y la manda al espacio exterior"? Todas ellas ya forman parte de un tipo de lenguaje que ya es parte de la vida cuotidiana de algunos jóvenes, y surgen de un nuevo fenómeno viral futbolístico en redes llamado 'La Sotanita'.

Detrás de la cuenta de redes está Álvaro, un jugador de fútbol que ha logrado conectar, a través del humor, con los amantes de los 'highlights' malos del deporte rey. Desde Ciudad Real, Álvaro nos explica el origen del proyecto, que empezó para ser un 'podcast' entre amigos, con el nombre relacionado con lo que se decían entre ellos cuando se hacían algún 'caño'.

¿De dónde viene el fenómeno de 'La Sotanita'?

Un día mi novia fue a un partido, me grabó unos vídeos y los vi y dije: 'Jo**, esto es patético. A la gente creo que le podría gustar y le podría hacer gracia verme'. El toque humorístico a la hora de comentar el fútbol u otras cosas en la vida con mi grupo de amigos siempre lo hemos tenido. Lo junté y desde el primer vídeo que hice ya tuvo buena repercusión para una cuenta muy pequeña. Gustó y aquí estamos. Y es que ha sido todo demasiado rápido.

¿Cuándo empiezas y cuál ha sido todo ese proceso de crecimiento?

El primer vídeo fue a finales de año pasado, en 2024. Yo lo subía a mi cuenta personal con música que hacía. De repente subí ese vídeo y explotó. En las primeras horas tuvo 200.000 o 300.000 visitas y fue bastante bien. Mi novia estuvo embarazada y no pudo volver a venir a verme jugar, así que dejé de hacerlo. Lo retomé a finales de mayo. Subí el primer vídeo otra vez de resumen creándome 'La Sotanita', que en principio iba a ser una cuenta de podcast sobre fútbol. Y estuve como un mes haciendo con mis amigos unas pequeñas charlas sobre fútbol, las cuales no funcionaban. Llevaba poco tiempo, pero no iban muy bien. Volví a subir un resumen de un partido que tenía grabado de hace tiempo y volvió a funcionar demasiado bien. A partir de ahí les fui dando forma.

¿Es así como hablas en el día a día con tus amigos o es solo para el formato este que has creado?

Sí, depende del contexto, pero normalmente nuestra forma de comunicarnos es así, muy de ese estilo, con bromas, intentando también darle doble sentido a las frases, buscar el toque de humor de cualquier cosa. Es el día a día, realmente.

¿Cómo te describes? ¿Eres el representante del antifútbol?

Siempre he tenido algo bueno, y es que sé reírme de mí mismo y de mis errores. No tengo mucho ego. Me parece bien esa definición porque creo que ahora estamos llegando a un punto en el que muchos chavales o jóvenes prefieren subir sus jugadas malas y decir: “jo**r, qué malo soy, mira lo que he hecho”, y eso hace gracia a la gente, más incluso que subir las cosas buenas. Me gusta esa actitud porque creo que ayuda a que la gente pierda el miedo a lo que digan los demás. No pasa nada. Al final, en el fútbol, está genial ser profesional, y hay un montón de futbolistas con una calidad increíble. Pero también estamos los que amamos el fútbol y nos encantaría vivir de él aunque no tengamos esas condiciones. Y me parece guay representar eso: el decir “sí, soy un paquete, pero no pasa nada”.

¿En qué categoría habías llegado a jugar?

Lo máximo que he llegado a jugar es en Tercera División. Era bastante joven, y de pequeño sí que era mejor, obviamente. Pero me rompí la rodilla izquierda un par de veces, y ahí se truncó todo. Después de la segunda operación lo dejé durante un año, porque la rehabilitación se me hizo más dura. Ahora, bueno, todavía queda algún destello por ahí, pero ya es más para jugar con los amigos. Bien, me defiendo, pero no me da para más.

El canal se ha dado a conocer mucho en los últimos meses e incluso LaLiga ya ha contado contigo.

Sí, LaLiga está contando bastante conmigo, y la verdad es que estoy súper agradecido. He pasado de ver los partidos por la tele a poder vivirlos en directo. Yo casi nunca había ido a ver fútbol en vivo, salvo en contadas ocasiones. Y hace nada estuve en un Atleti–Real Madrid, que para mí fue un sueño. LaLiga me está abriendo puertas a lugares que, sinceramente, me hacen muchísima ilusión.

Y ha llegado a los futbolistas profesionales. Tuit del Madrid con tu frase, los jugadors del Rayo conociendo el canal... ¿Qué sientes con todo eso?

No te lo podría describir, porque yo tampoco lo sé. Al final es mucha emoción y un orgullo enorme. Según me han contado mis padres y otra gente, la frase de “métela tú” se ha dicho toda la vida, aunque yo nunca la había escuchado. Pero ahora que se ha hecho más conocida gracias a la cuenta, imagino que por eso se usa tanto. Si no, pues yo seguiré pensando que es por eso. Y nada, es mucha emoción. La verdad es que ver un tuit del Real Madrid con una frase que tú estás usando… pues imagínate, es algo que no tiene sentido. Incluso futbolistas ahora me siguen, me escriben y hablo con jugadores que están en Primera División, y todo esto para mí es inalcanzable. Es un sueño.

¿Y otro sueño que te gustaría cumplir?

La verdad es que en ningún momento tenía expectativas con esto. Lo hacía simplemente por diversión y nunca pensé que pudiera llegar tan lejos. Ahora intento no pensar en lo que pueda pasar; todo lo que llegue será bienvenido. Quiero seguir pasándomelo bien, hacerlo bien para la gente y disfrutar el proceso. Me encantaría poder comentar todo lo que pueda si algún día llego a un partido de Primera División. Sería la persona más feliz del mundo. No es exactamente un sueño, porque nunca fue algo que planeara, pero sí algo que me haría mucha ilusión. Siempre respetando a los comentaristas, periodistas y profesionales que lo hacen en serio. Pero si puedo hacerlo de una forma más cercana y coloquial, como el estilo que estamos creando, me sentiré muy orgulloso.

¿Cuentas con ayuda para gestionar el contenido?

Sí, claro. Tengo a mis amigos que trabajan ahí mano a mano conmigo y ahora estamos intentando profesionalizarlo todo. Tengo un cámara que me echa una mano siempre que puede. Aparte también hace un poquito de manager, es el que va organizando todo un poco, como los viajes que van saliendo. Va todo muy rápido y voy con mis amigos que son los que han estado conmigo toda la vida y ahora van conmigo a todos lados.