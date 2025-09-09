¡Sorteo de dos entradas para el CD Castellón- AD Ceuta!

Vuelve el fútbol a Castalia y la afición del CD Castellón ya se prepara para vivir una nueva jornada de pasión albinegra. Desde el Periódico Mediterráneo queremos agradecer la fidelidad de nuestros lectores con un nuevo sorteo exclusivo de entradas. Regalamos dos entradas dobles para disfrutar del próximo partido en el estadio Castalia, que enfrentará al CD Castellón y AD Ceuta este domingo.

Un sorteo solo para suscriptores de Mediterráneo

Este sorteo está reservado en exclusiva para los suscriptores de Mediterráneo. Una iniciativa que busca premiar a quienes apoyan día a día al periódico líder en la provincia y que disfrutan de todas las ventajas de MED+, el servicio premium que ofrece contenidos exclusivos, promociones especiales y sorteos únicos como este.

Si todavía no formas parte de la comunidad de suscriptores, ahora es el mejor momento. Con nuestras ofertas especiales de suscripción podrás acceder a todo el contenido digital de Mediterráneo y beneficiarte de experiencias únicas, como participar en sorteos de entradas para ver al CD Castellón en Castalia, además de otros eventos culturales y deportivos de referencia en la provincia.

Vive la emoción en Castalia

El encuentro entre el CD Castellón y el AD Ceuta promete ser un duelo vibrante, con un estadio que volverá a teñirse de albinegro y donde la afición jugará un papel fundamental para conseguir los tres primeros puntos del curso. Poder vivir la emoción de un partido en Castalia es una experiencia que todo aficionado al fútbol de Castellón debe disfrutar.

Con este nuevo sorteo, Mediterráneo reafirma su compromiso con los suscriptores, ofreciéndoles la oportunidad de conseguir entradas gratis para uno de los partidos más esperados de la jornada.

Cómo participar

Los suscriptores de Mediterráneo ya pueden inscribirse en este sorteo a través de nuestra plataforma digital. La participación es gratuita y exclusiva para abonados de MED+.

No pierdas la oportunidad de vivir el fútbol en Castalia de la mano de Mediterráneo. Y si aún no eres suscriptor, aprovecha las promociones activas y empieza a disfrutar de todas las ventajas hoy mismo.