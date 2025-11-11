Sorteo Copa del Rey 2025-26, en directo: equipos y última hora de los emparejamientos de segunda ronda

60 supervivientes y proximidad geográfica

De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la ronda inaugural, sólo 56 siguen en pie tras la disputa de la ronda inaugural. En este segundo sorteo de la competición copera, los emparejamientos volverán a estar condicionados por criterios de proximidad geográfica, además del limitante de confeccionar los cruces en función de la categoría.

Sorteo de Copa del Rey / RFEF

De este modo, los más humildes saben con total seguridad que medirán sus fuerzas contra un Primera División. El elenco total de participantes aún en pie asciende a 60, pero 4 de ellos siguen exentos de disputar la próxima ronda. Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid evitan los dos primeros filtros debido a su condición de participantes en la Supercopa de España