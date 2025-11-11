En directo
COPA DEL REY
Sorteo Copa del Rey 2025-26, en directo: equipos y última hora de los emparejamientos de segunda ronda
Sigue en directo el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26 a través de SPORT
Sigue en directo con SPORT el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26.
El VAR apareció por primera vez en Copa del Rey en la temporada 2018-19. La idea inicial era comenzar a implementar esta tecnología a partir de los cuartos de final, pero finalmente se optó por introducirla en octavos. Por lo tanto, hasta los octavos no habrá VAR. Si llega algún equipo de menor categoría, la RFEF es la encargada de montar una unidad móvil para el uso del VAR.
Sin VAR
La segunda ronda de la Copa del Rey no contará con el VAR por problemas logísticos, ya que los equipos de categorías más modestas no cuentan con el presupuesto necesario para poder albergar esta tecnología. Por ese motivo, la RFEF y el CTA optaron por suprimir el VAR en las primeras rondas, dónde mayor cantidad de clubes de menor categoría se concentran.
¿Cuándo se celebrarán los partidos de segunda ronda?
Los partidos que componen la segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26 se celebrarán el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Una de las peculiaridades de esta fase es que todavía no contará con la presencia del VAR. Lo explicamos a continuación.
¿Cómo quedan los bombos?
- Equipos de Primera División (15): Girona, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Sevilla, Elche, Osasuna, Mallorca, Rayo, Villarreal, Levante, Celta, Alavés, Betis y Espanyol.
- Equipos de Segunda División (17): Burgos, Racing, Cádiz, Granada, Cultural, Albacete, Huesca, Zaragoza, Ceuta, Sporting, Leganés, Mirandés, Almería, Eibar, Deportivo, Málaga y Andorra.
- Equipos de Primera Federación (10): Racing Ferrol, Talavera, Guadalajara, Tenerife, Sabadell, Cartagena, Pontevedra, Ponferradina, Real Murcia y Eldense
- Equipos de Segunda Federación (11): CD Extremadura, Ebro, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Reus FC Reddis, Quintanar del Rey, At. Antoniano, Real Ávila y Atlético Baleares.
- Equipos de Tercera Federación (2): Cieza y Portugalete.
- Equipos de Copa Federación (1): Ourense CF.
60 supervivientes y proximidad geográfica
De los 112 equipos que iniciaron su andadura en la ronda inaugural, sólo 56 siguen en pie tras la disputa de la ronda inaugural. En este segundo sorteo de la competición copera, los emparejamientos volverán a estar condicionados por criterios de proximidad geográfica, además del limitante de confeccionar los cruces en función de la categoría.
De este modo, los más humildes saben con total seguridad que medirán sus fuerzas contra un Primera División. El elenco total de participantes aún en pie asciende a 60, pero 4 de ellos siguen exentos de disputar la próxima ronda. Athletic Club, Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid evitan los dos primeros filtros debido a su condición de participantes en la Supercopa de España
¿Dónde ver el sorteo por TV?
En España, el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26 se podrá seguir gratis en directo a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.
Desde SPORT, te ofrecemos un seguimiento minuto a minuto del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey 2025-26 a través de nuestro directo, así como una cobertura completa de los resultados del mismo y todas las reacciones.
Horario del sorteo
Este martes 11 de noviembre se celebra el sorteo de segunda ronda de la presente edición de la Copa. El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).
¡Hola a todos! Arrancamos con la previa del sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey.
