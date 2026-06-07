¡Sorpresón histórico en La Liga FC Futures! El Elche se proclama campeón

Locura total en Villarreal. El Elche sorprendió a todo el mundo del fútbol proclamándose brillante campeón de La Liga FC Futures.

Tras dar la campanada y eliminar al Barça en los octavos, el Elche superó de manera merecida al Real Madrid (3-2) en una final espectacular.

La Ciudad Deportiva Pamesa de Vila-real ha sido el escenario de una final inolvidable. El público ha podido disfrutar de un increible espectáculo durante tres días con las mejores canteras españolas exhibiendo su potencial de futuro con los equipos alevines ahora denominados sub-12.

Real Madrid y Elche brindaron una final entretenida / La Liga FC Futures

El Real Madrid necesitó un minuto y medio para avanzarse en el marcador en una final sin pausa. Un pase majestuoso de David Sánchez lo aprovechó de maravilla Hugo Mateo.

Es sorprendente lo poco que juega en el conjunto blanco un jugador tan fino e imaginativo como David. El objetivo de ganar provoca que muchos equipos prioricen futbolistas de perfil físico antes que promesas de gran potencial técnico.

El Real Madrid celebró así un gol en Villarreal / La liga FC Futures

El Elche no notó el golpe anímico y justificó porqué es el equipo revelación del torneo con una reacción llena de orgullo y buen fútbol. El defensa blanco David evitó con la mano un gol antológico tras una chilena de Mario García .

David Martínez aprovechó el penalti para empatar el encuentro. El Elche se creció y tuvo la opción de marcar el segundo gol con un remate al larguero. En los primeros instantes de la reanudación los ilicitanos culminaron la remontada con un golazo de Gerard Linares.

El Elche compitió de maravilla / La Liga FC Futures

El milagro estaba cercano y el equipo franjiverde no se limitaba a defender ya que su confianza estaba por las nubes y le permitía amenazar con ataques muy peligrosos.

Gerard fue ganando peso e incluso pudo marcar más goles para el Elche.

Hugo Mateo tuvo el empate con una genialidad que solo el poste evitó que acabara en gol pero el que marcó fue de nuevo el conjunto de la placita verde con una diana espectacular de David Martínez. Un golazo brillante que ponía patas arriba Villarreal.

El Real Madrid, pese al 3-1, no se dio por vencido y David Sánchez se sacó de la manga un gol de genio con recorte y zurdazo a la escuadra. El equipo madridista jugó al ritmo de su mejor jugador demasoiado tarde.

La euforia se desató en el verde con un Elche que no se creía lo que acababa de lograr.

La edición 33 de La liga FC Futures será recordada por las numerosas sorpresas que deparó el torneo. El Betis era con mucha diferencia el equipo más completo y cayó en semifinales.

El Barça era el equipo con una propuesta más atractiva y con el mejor jugador, Hugo Galdeano, y no pudo pasar de octavos. El Espanyol era el vigente campeón y tampoco pudo superar la primera eliminatoria.

El Atlético y el Valencia se presumían como los equipos con más consistencia y no pudieron demostrarlo.

El juego y resultados mostrados en la primera fase no se correspondió con lo que vimos a continuación. El Real Madrid, en la fase inicial, sufrió para clasificarse cuando solo el último del grupo quedaba fuera.

David Sánchez es un jugador muy técnico / La Liga FC Futures

El equipo blanco supo resistir y avanzar rondas, sin brillantez pero con un pragmatismo muy clásico del manido ADN del Real Madrid. Al final, pese a todo, se hizo justicia y el Elche tuvo el premio a su pasión y valentía.

Los aficionados presentes en Villarreal coincidían en señalar que el Betis y el Barça eran los equipos más estimulantes. Los Hugo Galdeano, Marc Ribera o Javier Secano exhibieron gran talento pero el formato del torneo facilita que pueda haber sorpresas difíciles de pronosticar.

La final tuvo un aperitivo interesante con un un miniderbi especial. El Betis, con un grupo de jugadores técnicos y muy poderosos, se dejó llevar por la decepción de no conquistar el torneo y no exhibió su poderío pese a dominar el partido.

El Sevilla se impuso al Betis en los penaltis / La Liga FC Futures

El Sevilla esperó su momento y Juan logró un gol que parecía resolver el trámite pero los verdiblancos forzaron los penaltis con un gol in extremis de Carlos. En los penaltis se impuso el Sevilla (3-2)

El MVP del torneo recayó en dos jugadores del Real Madrid, Joel Mateo y Hugo Mateo.

El premio al mejor portero fue para el guardameta del Elche Denis mientras que el máximo realizador del campeonato fue el sevillista Álvaro Martínez con seis tantos.

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El premio al mejor cuerpo técnico fue para el Celta.